VIDÉO - Université de l'engagement à La Rochelle: selon Brianne, "ici les jeunes sont investis à 2.000 %" !

La Rochelle, France

Parmi les 150 jeunes réunis à la résidence Lafayette à La Rochelle pour la 29e Université de l'engagement, nous rencontrons Brianne Parquier, 28 ans, originaire de la région parisienne mais habitante de Bordeaux. Aujourd'hui bénévole, elle a lauréate de l'Institut de l'engagement en 2017.

L'Institut sélectionne en effet des jeunes entre 16 et 29 ans, qui ont fait un service civique, afin de les accompagner dans leur projet professionnel. Pour Brianne, il s'agissait de la soutenir dans sa création d'entreprise. Pour d'autres, le dispositif les aide à reprendre des études ou à trouver un emploi.

Le développement durable, son "cheval de bataille"

Sensibilisée depuis très jeune à l'écologie, Brianne a suivi des études d'architecture. A la veille de ses 26 ans, elle souhaite "très fort" faire un service civique : elle le réalise finalement au centre de ressources d'écologie pédagogique d'Aquitaine. Juste après, la jeune femme décide de postuler à l'Institut de l'engagement.

Son objectif est de créer une plate-forme collaborative sur internet, où chaque internaute donne "ses astuces, ses pratiques durables pour les mettre en place dans son quotidien selon ses critères et ses sensibilités". Ainsi naît Wekodia.

Pour la mise en ligne de son site internet, Brianne a pu compter sur l'Institut de l'engagement pour la soutenir : "Etant architecte de formation, je ne savais absolument pas ce qu'il fallait faire pour créer une entreprise". Les autres lauréats l'ont également beaucoup aidée et avec eux, "des projets se sont concrétisés".

Autre soutien de poids : les Universités de l'engagement qui sont "des moments incroyables" selon Brianne. "On y découvre énormément de choses, notamment sur soi", souligne la jeune femme.

On mûrit énormément !" - Brianne Parquier

Pour Brianne, l'engagement est quelque chose d'indispensable. "Si on veut être acteur de la société d'aujourd'hui, on se doit d'être engagé, martèle l'architecte. Et ça, c'est la richesse de l'Institut, les jeunes croient à 2.000 % en ce qu'ils font."

L'Institut de l'engagement a aidé près de 11.000 jeunes, dont 3.100 lauréats ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé. Et selon l'association, le taux de succès des lauréats est de 90%.