VIDÉO - Université de l'engagement à La Rochelle : Lavan veut faire rimer numérique et social

La 29e édition de l'Université de l'engagement se tient jusqu'à mercredi à La Rochelle. 150 jeunes sont rassemblés pour échanger autour de leur projet professionnel. Lavan Natkunam a bénéficié du soutien de l'Institut, et ça lui a changé la vie.

La Rochelle, France

150 jeunes de 16 à 29 ans sont actuellement réunis à La Rochelle, à la résidence Lafayette, pour la 29e Université de l'engagement. Jusqu'à mercredi prochain, ils vont assister à des conférences, participer à des ateliers. Ces rencontres sont organisés par l'Institut de l'engagement, dont ils sont lauréats.

Ces jeunes, qui ont tous fait un service civique, ont en effet été sélectionnés sur dossier pour être accompagnés dans leur projet professionnel : une reprise d'études, une création d'entreprise ou une recherche d'emploi. L'Institut va les épauler pendant un an ou deux.

Ce matin les lauréats de la #PromoIDE2018 participent à des ateliers pour booster leurs projets et d’autres pour préparer le #GrandDébatNational 👌🏼#LiveIDE2019#UDE2019pic.twitter.com/RQam1tJxGA — Institut Engagement (@i_engagement) January 26, 2019

Energie et entraide entre lauréats

Lavan Natkunam est à La Rochelle cette semaine, mais en tant que bénévole. Lauréat de l'Institut en 2017, le jeune homme de 25 ans a conscience qu'il lui doit beaucoup.

En effet, en 2016, après trois ans passés sur les bancs de l'université Paris 8, Lavan est découragé. Il se lance alors dans un service civique à la CAF de Paris. Sa mission est notamment de lutter contre la fracture numérique. Lavan accueille les allocataires, les aide à surfer sur le web, il créé des salles informatiques dédiées.

Ensuite, fort de cette expérience, il fait appel à l'Institut. "Il y avait une telle énergie entre les lauréats que, quand je suis sorti, j'étais reboosté à fond", témoigne le jeune homme.

Trois ans plus tard, Lavan a décroché un certificat de référent digital à l'école parisienne Simplon, et a déjà plusieurs expériences professionnelles. "Aujourd'hui, j'ai envie que mon métier ait un impact social fort, et je pense pouvoir le faire", souligne Lavan.