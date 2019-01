VIDÉO - Université de l'engagement à La Rochelle: pour Marine, "c'est hyper important de miser sur la jeunesse"

Jusqu'à mercredi, 150 jeunes sont réunis à La Rochelle pour la 29e Université de l'engagement. L'Institut du même nom réunit ses lauréats, âgés de 16 à 29 ans, pour six jours de conférences, d'ateliers, d'échanges. Marine Berry a pu bénéficier de l'accompagnement de l'association. Portrait.

La Rochelle, France

Une énergie débordante et des idées à foison : voilà comment on pourrait décrire Marine Berry. Du haut de ses 23 ans, la jeune femme, originaire de Toulouse, suit trois formations en même temps, et a plein de projets en tête. Pour réussir à canaliser tout ça, elle a fait appel à l'Institut de l'engagement, et ça a fonctionné.

L'Institut est vraiment dans une logique d'écoute, d'accompagnement et d'adaptation." - Marine Berry

Après des études à Sciences Po Toulouse, Marine décide de faire un service civique à Tunis en 2017, dans le milieu de la micro-finance. A la suite de ça, elle dépose son dossier à l'Institut de l'engagement et est lauréate : elle sera accompagnée pendant près de deux ans. Son objectif : créer une start-up "The Divergent" autour de l'éducation, l'art et l'entrepreneuriat.

L'Institut l'a soutenue "dans la structuration et la priorisation de mes idées". Selon la jeune femme, cela aide de procéder "étape par étape, avec une vision à court et long terme". Et aujourd'hui, Marine est davantage consciente de l'importance de s'engager.

C'est pendant mon engagement que je me suis rendue compte de l'importance de la valorisation de ce genre de parcours." - Marine Berry

Marine souhaite travailler dans le domaine de l'éducation. "C'est très important de miser sur la jeunesse, souligne la jeune entrepreneuse. Il faut donner confiance aux jeunes, leur donner une chance, et surtout les écouter !"

L'université de l'engagement à La Rochelle

Depuis vendredi dernier, et jusqu'à mercredi, ils sont 150, comme Marine, à être réunis à la résidence Lafayette à La Rochelle. L'Université de l'engagement est l'occasion de se rencontrer, d'échanger avec des professionnels, de participer à des ateliers.

Depuis 2012, l'association a soutenu plus de 12.000 jeunes, de 16 à 29 ans, dans leur projet professionnel, via l'Université, mais aussi un accompagnement personnalisé pour plus de 3.000 d'entre eux. Selon l'Institut, le taux de réussite est de 99%.