VIDEO - Vendée Globe : son bateau endommagé, Yannick Bestaven fait face à de grosses difficultés

"Il y a beaucoup de choses difficiles pour moi en ce moment". Yannick Bestaven concède être en grande difficulté dans le Vendée Globe. Depuis son passage au Cap Horn, son bateau est endommagé. "J'ai pas mal de soucis techniques, je préfère le dire aujourd'hui, je pensais pouvoir un peu le masquer", concède le skipper rochelais qui semble même abandonner l'idée d'une victoire.

"J'ai eu une grosse dépression, un énorme planté qui a balayé toute la plage avant du bateau, je n'ai plus de balcon, plus d'enrouleur.... certaines voiles dont je ne peux plus me servir". Le skipper a essayé de "réparer au mieux". il se dit "déçu" à 10 jours de l'arrivée : "Je pensais vraiment pouvoir jouer les premiers rôles jusqu'à la fin". Mais Yannick Bestaven promet qu'il n'abandonnera pas : "On va s'accrocher, pour tout ceux qui ont bossé avec moi sur ce projet, pour Maître Coq, pour tous les salariés de Maître Coq qui ne lâchent rien eux non plus qui sont à fond. On va essayer de finir de la plus belle des manières avec ce qu'il nous reste comme matériel en état."

Après avoir été leader pendant presque 1 mois, il est actuellement 5 ème de la course à plus de 250 km de Charlie Dalin toujours en tête.