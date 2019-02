VIDÉO - Vendée : un mystérieux vandale dégrade les églises à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, France

Statues poussées à terre et brisées en mille morceaux, pierres jetées dans les vitraux, bénitier et crèche de Noël dégradées... la paroisse de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée ne compte plus les actes de vandalisme sur ses deux églises, Saint-Gilles et Sainte-Croix, et dans les locaux de la paroisse. Et c'est pareil dans la commune voisine de Saint-Hilaire-de-Riez.

Quelqu'un en veut à la religion, on ne sait pas très bien pourquoi. C'est infernal. On se demande à qui ils en veulent - Marc, paroissien

Une dizaine de plaintes en un an

Les dégradations ne sont pas nouvelles. Cela fait près d'un an qu'elles se succèdent, mais "moins l'été, car il y a beaucoup de passage dans l'église", explique un paroissien. C'est surtout depuis cet hiver que les dégâts s'intensifient, les derniers à la mi-janvier.

Il y a des années, des gamins venaient fumer de la drogue dans l'église, certains même y faisaient leurs besoin. Mais là, c'est autre chose - Paul, l'organiste

La paroisse et les deux communes ont porté plainte, à de multiples reprises : "On a déposé une dizaine de plaintes depuis un an", confie Josette Alabert, adjointe au maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en charge du patrimoine. "C'est quelqu'un qui veut qu'on voit ses méfaits, il s'attaque à des choses bien visibles".

Un statue abîmée par un jet de pierre, d'autres poussées à terre depuis leur socle. © Radio France - Marc Bertrand

La gendarmerie enquête

La mairie est responsable des bâtiments des deux églises. A ce titre, elle va devoir par exemple réparer les vitraux vandalisés : "Il faut les démonter puis les réparer, ça va nous coûter cher, entre 3000 et 5000€", se désole Josette Alabert.

C'est un vrai traumatisme pour les paroissiens. Nous sommes démunis face à cela - Josette Alabert

Le parquet des Sables-d'Olonne a ouvert une enquête, confiée à la gendarmerie. En attendant, la porte principale de l'église Sainte-Croix a été fermée, et les paroissiens s'y relaient pour surveiller les lieux, au cas où le ou les vandales reviendraient.