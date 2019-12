VIDEO - Vers une deuxième mosquée à La Rochelle, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines

La Rochelle, France

Pourquoi faut-il une deuxième mosquée à La Rochelle? Les habitants de Villeneuve-les-Salines sont conviés ce mercredi soir à une réunion publique, pour découvrir le projet d'installation d'une mosquée dans leur quartier. Le rendez-vous est à 18h à la salle des fêtes de Villeneuve, tout près du terrain choisi pour l'implantation.

A quatre mois des élections municipales, l'annonce ressemble à un coup politique du maire sortant, et candidat à sa réélection, Jean-François Fountaine. Mais ce nouvel équipement répond aussi à un vrai besoin pour les musulmans rochelais, à l'étroit dans leurs murs de la mosquée de Mireuil, et de la salle de prière du Clos Margat dans le quartier du Petit Marseille. Les musulmans pratiquants sont estimés à 800 dans le quartier populaire de Villeneuve, or le Clos Margat ne peut accueillir que 150 personnes.

Les pratiquants du BMX ne sont pas chassés

La municipalité actuelle s'était engagée à trouver un terrain avant la fin du mandat, et justement : l'actuel terrain de BMX de Villeneuve semble tout indiqué. Sachant qu'il ne s'agit pas de chasser les jeunes pratiquants du vélo cross. Au contraire, voilà des années que le club de BMX de La Rochelle cherche à quitter Villeneuve, un terrain devenu trop étroit pour accueillir des compétitions. Et la ville a fini par proposer au club un déménagement à L'Houmeau, où La Rochelle est propriétaire d'un complexe sportif, la Pinelière.

Ce déménagement programmé libère un espace de 8.000 mètres carrés à Villeneuve. Et pourquoi pas y installer une mosquée? Après des années de recherche, les élus rochelais trouvent l'idée évidente. Applaudissements également chez les dirigeants de l'ACICM, l'association culturelle islamique de Charente-Maritime. Vente du terrain à l'association, ou bail emphythéotique (sur plusieurs décennies) : la question n'est pas encore tranchée.

Pourquoi faut-il une deuxième mosquée à La Rochelle ? Les explications d'Abdelouahed Tatou, secrétaire général de l'ACICM :

Une mosquée ouverte à tous

Le terrain a beaucoup d'avantages, bien en vue, bien desservi. L'ACICM souhaite y construire une mosquée qui se voudra transparente, et ouverte à tous, croyants comme non-croyants. 35 à 40% des 1000 m2 de bâtiment seront réservés à des expositions, des conférences, et même un salon de thé. A l'extérieur, un jardin oriental. Pas de clôture. Pas de minaret non plus. L'idée c'est aussi de rester discret.

Les musulmans rochelais qui promettent de trouver tout seuls le million et demie d'euros nécessaire aux travaux. Sans passer par le Qatar ou l'Arabie saoudite. Rien qu'avec des dons recueillis localement, auprès de mécennes et dans des mosquées françaises. A Villeneuve, certains habitants craignent déjà une augmentation de l'insécurité. Mais c'est l'inverse qui se produira, promet l'ACICM. Dans un quartier populaire, une mosquée apporte l'apaisement, et attire des jeunes qui arrêtent de traîner dans la rue.