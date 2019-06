VIDÉO - Vigilance rouge canicule : quelles conséquences dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse ?

On se rafraichit comme on peut en période de canicule

"Vendredi après-midi, sur le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et le nord des Bouches-du-Rhône, la chaleur sera exceptionnelle : on atteindra fréquemment 42 à 45 °C et des records absolus de températures maximales pourraient être battus", selon Météo France, qui place ces départements en vigilance rouge (une première) pour la journée et la soirée de vendredi. "Des effets sanitaires graves peuvent être rencontrés chez toute personne traversant ces territoires, y compris les personnes en bonne santé", a précisé de son côté Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, lors d'un point presse ce jeudi après-midi avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Les autorités recommandent à tous les habitants et visiteurs de ces départements d'éviter au maximum les activités en extérieur.

La vigilance rouge déclenchée par Météo France dans ces quatre départements à cause de la canicule "ne se limite pas à une analyse des facteurs météorologiques" mais correspond "à une alerte sanitaire maximale", ont-ils précisé lors de cette conférence de presse. La ministre de la Santé demande donc l'annulation ou le report des sorties scolaires et des événements festifs ce vendredi dans ces quatre départements. Seule exception : si ces événements "se déroulent dans des lieux frais sans nécessité de déplacements exposant à la chaleur".

Par ailleurs, les activités d'éducation physique et sportive à l'école seront annulées et "les familles qui le peuvent et le souhaitent seront aurorisées à ne pas emmener leurs enfants à l'école après avoir prévenu l'établissement", a expliqué Agnès Buzyn.

Les cellules de crise vont être activées par les préfectures des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse. "Des mesures règlementaires de limitation ou d'interdiction adaptées seront prises par les préfets", notamment pour les grands rassemblements ou manifestations sportives, a précisé la ministre de la Santé. Dans ce cas, les capacités de secours seront adaptées. Les maraudes vont également être renforcées pour prendre en charge les sans-abris.

De leur côté, les maires sont invités à poursuivre leur mobilisation pour "accompagner les personnes vulnérables isolées et à organiser un accès quotidien à l'eau et à des salles rafraichies" pour ces personnes. Le plan bleu sera également déclenché dans les établissements médico-sociaux des quatre départements, a indiqué la ministre.

Plusieurs préfectures ou communes ont déjà annoncé des mesures pour faire face à la canicule.