Une véritable performance pour Violaine et sa pilote Laurie, elles sont championnes de France après seulement 11 mois de vélo. Vous avez contribué à ce succès en participant en février dernier au financement participatif de l'achat du tandem des deux nîmoises.

VIDÉO - Violaine et Laurie Alouges, championnes de France de cyclisme handisport

Violaine et Laurie, championnes de France à Bourg-en-Bresse.

Le Gard compte deux championnes de France handisport supplémentaires. Le week-end dernier, Violaine Harani et sa pilote Laurie Alouges ont remporté la médaille d'or en course en ligne à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Une performance pour une jeune femme (36 ans) devenue aveugle, sportive mais qui ne s'était jamais essayé au vélo. En février dernier nous avons relayé son appel au financement participatif de son tandem. Vous avez été nombreux à y participer. Retour gagnant, les deux nîmoises revêtent le maillot tricolore.

On avance ensemble, jamais seul

Le retour gagnant vous avez été nombreux à participer au financement du Tandem de Violaine Harani, avec sa pilote Laurie Alouges, elle revient ce week-end de Bourg-en-Bresse, championnes de France. Médaille d'or en ligne, 10 Kms à parcourir 7 fois, en bronze pour le contre la montre 20 kms, une double performance après seulement 11 mois de vélo et Violaine n'en revient toujours pas. "je voulais aussi remercier, toutes celles et ceux, qui m'ont permis d'en arriver là, on arrive jamais seul, toujours ensemble".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Reportage "on air" sur France Bleu Gard Lozère. Copier

Violaine est une compétitrice dans l'âme. La championne de France remercie la mobilisation y compris de son club Nîmes cyclisme et espère que sa détermination servira d'exemple pour développer l'handisport. Son entraîneur, Yann Lequeux a accepté de la prendre en main il y a moins d'un an. "Jamais, elle n'a baissé d'intensité, elles sont toutes les deux très fortes, elles ont réussi". Violaine est aveugle, "j'ai renoncé à beaucoup de chose mais jamais à l'envie de me battre".