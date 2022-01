VIDÉO - Visite guidée de l'hôtel 5 étoiles du XV de France à Cassis

France Bleu Provence vous fait découvrir, en exclusivité, "Les Roches Blanches", hôtel 5 étoiles où l'équipe de France de rugby séjourne du 23 janvier au 4 février. Une dizaine de jours passés à l'est de Marseille où les Bleus préparent le tournoi des 6 Nations qu'ils n'ont plus gagné depuis 2010.

Le XV de France débarque en Provence ce dimanche 23 janvier, pour préparer le tournoi des 6 Nations. À un peu plus d'un an de la coupe du Monde de rugby en France et après la victoire historique contre la Nouvelle-Zélande en novembre, les Bleus espèrent confirmer leur renouveau pendant ce Tournoi qu'ils n'ont plus remporté depuis 2010.

L'équipe de France de rugby s'installe une dizaine de jours (du 23 janvier au 4 février) à l'est de Marseille. Les Bleus vont vivre, se préparer, s'entraîner entre Cassis, le camp de Carpiagne et Aubagne. Au menu, musculation, préparation physique sur les installations des légionnaires du 1er Régiment étranger de cavalerie (REC) mais aussi entraînements et séances avec ballon sur le terrain du stade Christian Martelli à Aubagne.

Au total, la délégation tricolore forte de 70 membres - joueurs, entraîneurs, préparateurs, soigneurs - pose ses valises aux Roches Blanches, un hôtel 5 étoiles avec vue imprenable sur le cap Canaille.

France Bleu Provence a pu visiter en exclusivité cet établissement, racheté en 2016 par une architecte et un professeur de droit. L'hôtel est géré par le fils du couple, Thomas Molfessis, responsable du développement et du marketing. "Nous proposons à notre clientèle 45 chambres, une villa privative avec quatre chambres, trois restaurants, un spa sisley, trois piscines dont deux à débordement, le tout avec vue permanente sur le cap Canaille".

L'hôtel possède un accès direct à la mer et des jardins naturels à flanc de falaise.

Pendant la durée du séjour, l'hôtel a été privatisé par le XV de France. "On a aménagé l'établissement spécialement pour l'équipe de France, explique Thomas Molfessis. Une offre sur mesure pour les Bleus. Le cahier des charges d'une quinzaine de pages, est très précis en terme d'hébergement, de mise à disposition de nourritures et de boissons. Des espaces ont été vidés, d'autres ont été remplis par du mobilier qui n'est pas le nôtre".

L'eau des piscines à 12 degrés

Avec les joueurs de rugby, l'hôtel doit aussi s'adapter pour le service des repas. "Les quantités sont assez importantes, s'amuse Thomas Molfessis. "C'est essentiellement les petits-déjeuners, les dîners. On a aussi des collations à préparer en fin d'après-midi vers 17 heures. Les rugbymen ont toujours le choix entre deux entrées, deux plats, deux desserts. Il y a une disposition en buffet. On doit donc présenter les plats différemment de ce qu'on a l'habitude de faire dans un 5 étoiles puisqu'il n'y a pas de service à table. Les gens se servent eux-mêmes. Il faut néanmoins que ça reste élégant, délicieux. C'est là-dessus qu'on doit montrer notre talent et notre qualité de travail !" Les menus préparés dans les cuisines de l'hôtel par une dizaine de personnels, sont "élaborés avec les ingrédients recommandés par la diététicienne du XV de France".

L'hôtel 5 étoiles doit aussi répondre à des demandes plus inattendues. "Par exemple un baby foot qu'on nous a demandé. On vient de l'installer, explique Thomas Molfessis. Ou encore l'eau des piscines à 12 degrés pour faciliter la récupération des joueurs".

Les joueurs sont répartis à deux par chambre. L'une des chambres les plus prisées de l'hôtel est celle baptisée "Winston", en hommage à l'ancien Premier ministre britannique. Winston Churchill avait ses habitudes à Cassis après-guerre, tout comme la chanteuse française Édith Piaf.

Vue des jardins de l'hôtel "Les Roches Blanches" à Cassis. © Radio France - Fred Chapuis

Vue sur le cap Canaille depuis l'hôtel "Les Roches Blanches" à Cassis. © Radio France - Fred Chapuis

L'une des trois piscines de l'hôtel à disposition du XV de France. L'eau est à 12 degrés pour faciliter la récupération des joueurs. © Radio France - Fred Chapuis