VIDÉO - Visite guidée de la Maison du handball inaugurée ce mercredi à Créteil

Créteil, France

Si les footballeurs se donnent rendez-vous à Clairefontaine, les rugbymens à Marcoussis, désormais les handballeurs ont enfin un temple à la hauteur de leurs ambitions. Cette maison du hanbdall : c'est un immense bâtiment vitré de 14.000 m2. De l'extérieur on voit le coq, l’emblème de l'équipe de France. Il y a également une affiche géante avec les filles qui viennent de remporter le titre de championne d'Europe. A l'intérieur, une partie est ouverte au public : la boutique de la fédération française de handball ( qui a désormais son siège à Créteil) avec des maillots et pleins de goodies. Il y a un musée également, avec tous les trophées remportées par l'équipe de France.

La Maison du Hanball inaugurée ce mercredi à #Créteil. https://t.co/3iEA34Uxl9pic.twitter.com/LtD8olxxFC — France Bleu Paris (@francebleuparis) January 9, 2019

La première fois que les handballeurs ont un lieu qui leur est intégralement dédié

Le plus intéressant est à l'abri des regards, où le public n'est plus autorisé. On entre là dans le pole sportif avec deux gymnases. L'un deux est équipé de capteurs et de caméras : toutes les actions, même à l'entrainement, sont filmées et l'entraîneur peut tout de suite indiquer au joueur les erreurs qu'il vient de faire. Ce gymnase peut accueillir 1500 personnes. Juste à côté, il y a la salle de musculation et l'espace balnéothérapie. Les équipes de France peuvent donc s'entrainer, se faire soigner mais également se restaurer et dormir à la maison du handball. Il y a deux restaurants et deux hôtels d'une capacité totale de 144 lits. C'est la première fois que les handballeurs français ont un lieu qui leur est intégralement dédié. Le but, c'est de rester au top niveau. Avant le mondial qui s'ouvre ce jeudi en Allemagne et au Danemark, l'équipe de France masculine est six fois championne du monde et deux fois championne olympique. Pour Delphino Isidoro est directeur commercial et exploitation de la fédération française de handball, "quand on est en haut de l'affiche, la question est de savoir, comment faire pour y rester et la maison du handball est un moyen supplémentaire pour pouvoir continuer à développer le handball en france. Cette unité de lieu doit nous y aider. En tout cas, les joueurs sont émerveillés pars tout ce qui a été pensé pour leur bien être".

L'un des deux gymnases de la Maison du Handball. © Radio France - Valentin Dunate

Créteil, terre de hand, "fière" d’accueillir cette Maison du Handball

Cette maison du handball est située à côté de Paris, de l'aéroport d'Orly et dans un secteur où le handball est déjà bien ancré. Le club de Créteil (Union Sportive Créteil Handball) est l'un des premiers clubs professionnels français. Son directeur, Kamel Remili avoue que "c'est plus qu'une grande fierté, c'est une joie immense. C'est un outil qui donnera encore plus de notoriété à Créteil, au handball, à l'US Créteil Handball. Qu'elle soit à Créteil, c'est pour nous quelque chose d’incroyable et c'est une grande fierté pour le territoire". Un territoire qui a mis de l'argent dans ce projet : le département du Val-de-Marne a investit 6 millions d'euros, comme la Région et le Ministère des sports. De son côté, la ville de Créteil a financé ce projet à hauteur de 1 million d'euros.