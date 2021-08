[VIDEO] Zoo de Beauval : 15 jours après leur naissance, les bébés pandas vont bien mais restent surveillés

Il y a 15 jours, tout le monde avait les yeux fixés sur le ventre de Huan Huan. La femelle panda était sur le point de mettre bas pour la deuxième fois. Deux semaines plus tard, comment va-t-elle ? Et comment vont ses deux petites jumelles ? On est allés à Beauval se renseigner.

Quinze jours après la naissance - très médiatisée - des deux bébés pandas au zoo de Beauval, à Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, France Bleu a décidé d'aller y faire un tour pour prendre de leurs nouvelles. Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 août, le zoo de 40 hectares, a accueilli deux nouveaux habitants : deux jumelles pandas prénommées - pour l'instant - "Fleur de coton" et "Petite neige".

Depuis, les deux bébés se portent bien. Les deux jumelles pèsent désormais plus de 300 grammes chacune et leur maman Huan Huan s'en occupent très bien. Toutes les trois ne sont pas visibles par le public pour le moment mais le papa : Yuan Zi et le grand-frère Yuan Meng (né en 2017) sont bien présents. Normalement les deux bébés devraient rencontrer les visiteurs au mois de décembre ou au mois de janvier alors, en attendant, le zoo a installé des écrans pour avoir de leurs nouvelles en direct.

Plusieurs écrans ont été installés dans le zoo pour permettre aux visiteurs de voir en direct le quotidien des nouveaux-nés. © Radio France - Kathleen Comte

Une très bonne idée pour Elodie venue en famille de région parisienne : "Effectivement on aurait bien aimé les voir mais on sait qu'ils sont trop fragiles alors c'est bien d'avoir compensé avec une caméra comme ça on peut les voir un peu évoluer par rapport à ce que l'on voit à la télé."

"On est rassurés mais on ne baisse pas la vigilance"

Comme on peut le voir dans la vidéo, les deux jumelles ont déjà bien changé en deux semaines. Elles ont désormais quelques poils et des couleurs commencent à se dessiner. Toutes les deux mangent bien et sont pesées - à chaque fois - avant leur tété et après. Mais même si tout semble être sous contrôle, toutes les trois restent encore très surveillées comme l'explique Antoine Leclerc, vétérinaire au zoo de Beauval depuis sept ans : "La surveillance est toujours très importante. Il y a du monde en permanence dans le bâtiment. En 2017, la naissance avait été plus compliquée. Là, on est rassurés mais on ne baisse pas la vigilance."

Et Antoine Leclerc de poursuivre : "Elles sont au calme, loin du public. Huan Huan s'occupent très bien de ses bébés. Les tétés se passent très bien. On voit que désormais c'est une femelle expérimentée et que ce n'est pas sa première grossesse."

Il faut savoir que le panda est un animal qui va peser 1 000 fois son poids de naissance puisqu'une fois adulte il peut peser jusqu'à 120 kg alors qu'il ne pèse que 120 grammes environ à la naissance. Autre fait marquant : pour le moment les deux jumelles ont des noms temporaires, leurs noms définitifs seront choisis au mois de novembre lors de la cérémonie du nom en collaboration et en partenariat avec la Chine. En 2017, c'est la marraine de Yuan Meng - Brigitte Macron - qui avait choisi son prénom.

"Le panda nous a permis d'avoir une identité"

Et si le zoo fait tous ces efforts c'est bien sûr parce que le panda est la star des lieux comme l'explique Samuel Leroux, directeur d'exploitation du zoo : "Il y a une panda mania à Beauval on ne va pas se le cacher. On a la chance d'avoir cette exclusivité. C'est un animal qui attire les enfants comme les adultes et c'est devenu notre symbole. Le panda nous a permis d'avoir une identité. Aujourd'hui, on est le zoo où il y a des pandas. Beauval c'est les pandas."

Toutefois, Samuel rappelle que même si les pandas sont très importants pour le zoo, ils ne sont pas les seuls animaux. Le zoo renferme des dizaines d'autres espèces et a déjà célébré d'autres naissances (girafes, lamentins, koala...). De plus, le parc zoologique propose également d'autres activités : des spectacles mais aussi le Dôme qui permet aux visiteurs de profiter du parc y compris en hiver. Il est également possible de visiter les lieux grâce à une télécabine. Le zoo de Beauval est d'ailleurs le seul en France à proposer cela.

Enfin, pour rappel : le Pass sanitaire est nécessaire pour vous rendre à Beauval. Si votre schéma vaccinal n'est pas complet, sachez que le zoo propose d'effectuer un test antigénique à l'entrée.