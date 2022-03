Vidéoprotection : la ville de Roanne se dote d'un nouveau centre de visionnage

La ville de Roanne dispose d'un nouveau centtre pour visionner les images de ses 255 caméras de vidéoprotection. Un outil plus moderne pour renforcer la sécurité. Depuis l'installation des premières caméras en 2015, la délinquance a chuté de moitié, se félicite le maire Yves Nicolin.

La ville de Roanne renforce son dispositif de caméra de vidéosurveillance. Elle vient d'inaugurer son nouveau centre pour visionner les images des 255 caméras déployées dans les lieux publics. Un investissement de 600 000 euros pour la ville de Roanne, l'une des mieux équipées de France, même devant la ville de Nice. C'est une nouvelle étape du déploiement qui se poursuivra dans les mois à venir.

Quand on se promène en ville, on ne distingue pas les caméras. Il faut lever les yeux pour les trouver. Les passants n'y prêtent pas attention. Mais la vidéoprotection rassure. "Quand je me promène avec mon chien dans la rue ou avec ma petite fille, je suis rassurée", confie cette habitante rencontrée dans le centre-ville.

La ville a décidé de s'équiper en 2015. Au départ, il y avait 60 caméras.. Aujourd'hui, c'est quatre fois plus. Investir dans un nouveau centre de contrôle était une nécessité pour le maire Yves Nicollin. "Aujourd'hui, nous disposons de 255 caméras dont 17 sur la commune des Coteaux. Il nous fallait un centre à la dimension", explique-t-il.

La délinquance a baissé de 50% en cinq ans

Le nouveau centre de visionnage est deux fois plus grand que le précédent. 9 opérateurs se relaient pour visionner les images sur 21 écrans. Deux fois plus là aussi. La ville de Roanne s'est dotée d'un logiciel très performant pour analyser les images. Les policiers municipaux peuvent rentrer par exemple une plaque d'immatriculation pour savoir quel parcours a emprunté un véhicule. Ils peuvent aussi rentrer la description d'une tenue vestimentaire pour retrouver une personne sur les images.

"La vidéoprotection est d'une grande efficacité même si ça ne résoud pas tout", justifie Yves Nicolin, le maire de Roanne, "Ca nous permet d'avoir un taux d'élucidation qui est monté en flèche, d'avoir une baisse de la déinquance de 50% en cinq ans, selon les chiffres de la préfecture, donc c'est un outil utile".

Un outil qui a un prix : près de 4 millions d'euros dépensés par la ville en six ans. Mais un outil précieux pour la justice. Il a permis de confronter les auteurs de vols ou d'agressions. "Depuis que je suis à Roanne, il y a maintenant trois ans, j'ai pu élucider bon nombre de dossiers extrêmement graves grâce à ce dispositif de vidéosurveillance", se félicite le procureur de Roanne, Abdelkrim Grini.

Les bus de la ville équipés dans un proche avenir

Le maire de Roanne, Yves Nicolin, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, même si cela fait grincer les dents de l'opposition et de certains habitants au nom des libertés individuelles. Il envisage d'équiper dans un proche avenir les bus de la ville en caméras, à l'occasion du renouvellement du parc, pour renforcer la sécurité dans les transports en commun.