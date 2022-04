VIDÉOS - France 3 Régions lance 11 documentaires pour faire le tour d’une France en transition

D'autres relations au travail s’inventent. Lentement, une nouvelle carte de France se dessine sous nos yeux. Pour changer le monde aujourd'hui, on commence par changer sa propre vie, sans quoi il n’y a pas de « monde d’après ».

11 films sur des femmes et des hommes en action, pour raconter une société en mouvement au rythme d'expériences locales et familiales, humbles et résolues : « Nouvelles vies, nouvelles villes, nouveau monde ».

C’est pas parce qu’on est pauvre qu’il faut mal manger - Réalisation Thierry Kubler

France 3 Paris Île de France et Auvergne-Rhône-Alpes

« On peut faire du bon, voire du très bon pour pas cher »

C’est le crédo de Christine, ancienne cadre dans l’assurance et de Vincent, chef cuisinier au parcours prestigieux. Christine tourne le dos aux assurances en 2016 : en 2016, elle quitte définitivement le monde des assurances pour passer un CAP de cuisine à l’école Ferrandi. «À un moment, je me suis dit : tu ne vas pas continuer à faire des trucs qui ne te plaisent pas; tu attends quoi pour concrétiser tes rêves ? ». Christine ouvre ensuite un restaurant ouvert au public dans un foyer d’immigrés à Montreuil.

C’est là qu’elle croise le chemin de Vincent Dautry qui après une enfance pauvre est devenu chef étoilé avant de se consacrer à la formation. « Là, une série de déclics ont commencé » se souvient Vincent.

Ensemble, Christine et Vincent ont monté la SCOP Label gamelle, une cuisine centrale d’où partent des repas à destination des centres d’hébergements de l’Est parisien : foyers de migrants, de travailleurs, centres d’hébergement d’urgence, etc.

Objectif pour commencer : livrer chaque jour 600 repas de qualité à un coût inférieur à 5 euros, former et embaucher 17 salariés.

Inédit • 52 min Coproduction Ex Nihilo / France 3 Paris Île-de-France. Avec la participation de LCP Assemblée nationale.

Le Manifeste de l'Arcouest - Réalisation Jean-Marie Boulet et Philippe Worms

France 3 Bretagne et France 3 Normandie

« Depuis longtemps, on dit aux chercheurs de travailler sur ce qui est utile, de ne pas perdre leur temps sur des choses qui ne servent à rien. Ça n’aide pas les scientifiques à réfléchir sur leurs responsabilités »

Ainsi s’exprime le généticien Pierre-Henri Gouyon. Lui et 5 autres scientifiques de renommée internationale se retrouvent pour les besoins du documentaire sur la presqu’île de l'Arcouest en Bretagne, là où leurs illustres prédécesseurs Curie, Joliot et autres pionniers de l’énergie nucléaire passaient leurs vacances. 75 ans après Hiroshima et alors que sévit une pandémie mondiale, ces scientifiques du XXIème siècle sont décidés à inventer une science responsable, citoyenne et démocratique, pour éviter la prochaine déflagration.

Inédit • 52 min • Coproduction Look at Sciences et France Télévisions - France 3 Bretagne. Avec le soutien de la région Bretagne, Public Sénat, TVR, Tébéo et TébéSud.

Ma petite entreprise connaît bien la crise - Réalisation Stéphane Bonnotte et David Perrot

France 3 Bourgogne-Franche-Comté

« Les personnes doivent vivre là où elles travaillent et travailler là où elles vivent avec le développement de l'écosystème local »

Pour Gérald Streit, PDG d’un équipementier automobile dans le Doubs, aucun doute : le choc de la pandémie a produit dans son entreprise un choc salutaire. Il en ressort avec une organisation modifiée, et en a tiré profit pour racheter son concurrent. Au-delà de ce cas particulier, le Documentaire raconte comment trois entreprises de la région Bourgogne Franche-Comté ont traversé la crise de la covid avec résilience, en misant sur la force collective afin de surmonter le choc économique

Inédit • 52 min • Coproduction Dans la Boucle Productions et France Télévisions

Être sans avoir - Réalisation Sabine Pacini

France 3 Corse ViaStella

« Nous avons un budget alimentation important car c’est vrai que le bio et le vrac coûtent un peu plus cher. Du coup les économies sont toutes trouvées : c’est tout le reste ! »

Comme Magali et Jean-Marc qui vivent à Borgo, « Être sans avoir » dresse le portrait de Corses qui ont la conviction que leurs choix de consommation, au-delà de changer leur quotidien, contribuent à remodeler le visage de leur île. En Corse, la densité de surfaces commerciales par habitant est supérieure à la moyenne française, la production de déchets par habitant aussi. Tous veulent consommer moins et mieux et aspirent à la lenteur dans un monde qui va toujours plus vite, au partage et à l'entraide. Ils veulent être et ne plus seulement posséder, à rebours des diktats de la société de consommation.

Inédit • 52 min • Coproduction France Télévisions, Novita Prod et Mécanos Productions •

Le projet de leurs vies : aux commencements - Réalisation Chloé Hunzinger

France 3 Grand Est

« Cela fait vingt ans que j’attends de changer de cap ! »

François, Dominique et Jean-Luc sont trois frères, ils ont la cinquantaine et vivent en Alsace où ils sont nés. Tous ont un métier, une famille et désormais un projet commun : le retour à la terre. Ils ont fait l’acquisition d’une ferme et d’une dizaine d’hectares dans la commune de Sarrey en Haute-Marne. Un lieu qu’il leur faudra rénover et cultiver avant d’y vivre et d’y travailler en famille. Mais afin de réaliser leur projet environnemental et social, ils devront savoir s’insérer dans le village. Le film nous raconte les premiers mois de cette aventure familiale, avec les doutes, les questionnements, et les envies de chacun.

Inédit • 52 min • Production Real Productions et France 3 Grand Est. Avec le soutien de Strasbourg Eurométropole, de la Procirep - Société des producteurs, de l'Angoa et du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).

Le temps est venu - Réalisation Guillaume Desplanques

France 3 Hauts-de-France

« Le lin est une culture éco-responsable, qui n’a pas besoin d’irrigation ou d’intrants »

C’est sur cette culture traditionnelle des Flandres que Camille et son père Eddy se sont appuyés pour développer leur innovation : des gobelets réutilisables à base de fibre de lin. Après les crises industrielle, minière ou encore textile, la région des Hauts-de France fait face au défi de la transition écologique de ces entreprises. Le temps est venu de modèles économiques plus intégrés et plus vertueux. Le documentaire nous emmène découvrir des hommes et des femmes de la région qui font figure de précurseurs. Ils ne sont ni de doux rêveurs ni des utopistes et, malgré les contraintes, Ils ont décidé de changer leur modèle.

Inédit • 52 min • Coproduction Les Productions Cercle Bleu, STM Wéo. Avec la participation de France Télévisions, du Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée et l'ADEME.

Changer des vies - Réalisation Laure Pradal

France 3 Occitanie

« C’est une main qui lave l’autre » avec en tête cette métaphore de l’entr’aide empruntée à sa grand-mère, Cyril 26 ans a créé « Human Santé », un centre de santé solidaire dans un quartier populaire de Montpellier. Jeune consultant, Cyril a connu un burn-out dont il est sorti profondément transformé, avec l’envie de vivre selon ses valeurs.

Le centre Human Santé qu’il a créé avec deux amis est une bulle protectrice où toutes et tous sans distinction, réfugiés, immigrés, mineurs isolés, transgenres, étudiants français ou étrangers sont pris en charge au niveau médical et social. Écoutés, soignés, accompagnés, ils retrouvent de la dignité et de l’autonomie. Cyril change des vies, et a trouvé du sens à la sienne.

Inédit • 52 min • Production Yuzu Productions et France Télévisions

Les troisièmes lieux - Réalisation Thierry Mercadal

France 3 Pays de la Loire

« C’est le quartier où on a grandi, les habitants avaient souligné le besoin de convivialité alors nous avons créé La Cocotte Solidaire »

A Nantes, Margaux mais aussi Camille, Louis, Pauline, Elise au Claire ont en commun de réinventer la vie en ville par les tiers-lieux. Lieux de travail ou de formation, de loisirs, de consommation, ou encore de production agricole, ces espaces urbains reconquis sur les friches sont des rouages d’une ville du futur qu’ils veulent plus solidaire et éco-responsable. Née dans les marges, la dynamique des tiers-lieux saura-t-elle régénérer l’esprit public ?

Inédit • 52 min • Coproduction On Stage production, France 3 Pays de la Loire. Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC).

Les éclaireurs, photographie d'un nouveau monde - Réalisation Luc David

France 3 Centre-Val de Loire

« On a encore du mal avec la 4G et on attend la fibre comme le père Noël mais on ne retournerait pas à Paris.»

Nathalie et Nicolas se sont installés comme beaucoup avant eux à Thoré-la-Rochette où ils tiennent une maison d’hôtes. A quelques kilomètres de la gare TGV de Vendôme dans le Loir-et-Cher, la commune est devenue au gré des emménagements une ville alternative où de nombreux rêves d’un autre monde parviennent à voir le jour. D’un festival de rock, à un autre de jazz dans les gares, en passant par une épicerie associative, une salle d’exposition de plein air ou une exploitation viticole de « gauchers », ici, les parcours se croisent, se rencontrent, s’associent et les projets se réalisent avec le concours des bénévoles.

Inédit • 52 min • Ecrit avec Stéphanie Elbaz • Production Simone & Raymond et TGA

Le premier pas - Réalisation Nicolas Fay

France 3 Nouvelle-Aquitaine

« On bossait beaucoup, on gagnait de l’argent mais ça n’avait pas de sens ! On courait dans un système comme un hamster dans une roue ! »

Le premier pas raconte l’histoire de Sophie Latapie et Pierre-Antoine Raimbourg qui après un tour du monde ont pris un autre point de vue sur l’agro-écologie en créant La ferme écologique de Gorce qui fait désormais partie du collectif Marché de Chassagne. Sophie et Pédro défendent un écosystème naturel pour le rendre résilient aux aléas climatiques et permettre de fournir de la nourriture pour les humains.

52 min • Production Court-Circuit Production

Ceux qui survivront - Réalisation Zoé Cohen-Solal

France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le réchauffement climatique n’est plus une inquiétude réservée aux écologistes. C’est une question désormais partagée par tous, partout. Ce documentaire assiste, le temps d’un stage de 5 jours, à l’éclosion de l’imaginaire autour de la collapsologie, pour voir si c'est supportable, imaginable, désespérant, ou au contraire jubilatoire. Et dresse le portrait de ceux qui tentent l’aventure, rejetés par le système, dans un mélange d’inquiétude légitime, de bricolage et de besoin de donner du contenu à leur vie.

52 min • Coproduction Squawk et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes