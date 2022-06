VIDÉOS - 24 heures du Mans : à 82 ans, le mécanicien historique de Matra reprend du service

Cette voiture, victorieuse de l’édition de 1974, est vérifiée par un ancien mécanicien de Matra, Guy Prat. À plus de 80 ans, il fait une auscultation complète de ce bolide car il refera un tour du circuit des 24 heures du Mans ce samedi 11 juin, avant le départ de la course.

La carrosserie d’un côté, le châssis de l’autre. Cette Matra est totalement contrôlée avant son retour sur le circuit des 24 heures du Mans. Ce samedi 11 juin, elle fera un tour et demi de piste, quarante-huit ans après sa victoire lors de la course de 1974.

Plusieurs mécaniciens bénévoles s’occupent d’elle à quelques jours du départ. Parmi eux, il y a Guy Prat, l’ancien mécanicien qui travaillait pour Matra et était membre de l’équipe dans les années 1970 au moment où la marque française remportait les 24 heures du Mans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À 82 ans, l’émotion est toujours vive pour Guy Prat : "J’ai participé à la construction de cette voiture il y a cinquante ans mais de me retrouver face à elle c’est un énorme plaisir et beaucoup d’honneur."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec un autre bénévole du musée des 24 heures du Mans, il vérifie le système de freinage de cette Matra, habituellement exposée dans ce lieu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une voiture de course aussi une "œuvre d’art"

Ce bolide est le plus complet des trois Matra qui ont remporté les 24 heures du Mans en 1972, 1973, 1974. "Cette voiture est vraiment dans son jus de l’époque : son châssis, sa carrosserie, sa boîte de vitesse sont d’origine", décrit Fabrice Bourrigaud, le directeur du musée.

Il connaît l’histoire de chaque trace sur cette voiture. Sur le côté gauche de la carrosserie, il y a un enfoncement et un craquèlement de la peinture. "Dans l’euphorie de la victoire, Jean-Luc Lagardère, le directeur-général de Matra, s’est assis sur la voiture. La carrosserie, très légère, a plié sous son poids."

La trace laissée par "l'euphorie" de Jean-Luc Lagardère. © Radio France - Lucie Amadieu

Sous le siège des pilotes, l’un d’eux, Gérard Larrousse a dédicacé le bois.

La dédicace de Gérard Larrousse sous son siège. © Radio France - Lucie Amadieu

Henri Pescarolo et Gérard Larrousse de retour aux 24h du Mans

Pour fêter les 50 ans de la première victoire de Matra aux 24 heures du Mans, les voitures vont faire un tour et demi de piste ce samedi 11 juin à 12h30. Les bolides qui ont remporté les éditions de 1972 et de 1974 de la course seront pilotés par Henri Pescarolo et Gérard Larrousse. Ces deux champions de 79 ans et 82 ans aujourd’hui ont gagné les 24 heures du Mans au volant de ces voitures dans les années 1970.