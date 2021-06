VIDEOS : 450 manifestants participent à la marche des libertés à Nice

"Nice anti-raciste" voilà le slogan scandé par certains manifestants à Nice ce samedi après-midi. À Nice, 450 personnes ont pris part à la mobilisation. À Cannes ils étaient une petite cinquantaine. Des mobilisations pour évoquer des inquiétudes quant aux mesures qu'ils jugent "liberticides" comme l'état d'urgence sanitaire par exemple. Les azuréens mobilisés dénoncent surtout la montée de l'extrême droite en France.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emma Bazou est co-responsable du collectif Unies Nice à l’initiative de la manifestation. Elle est inquiète : "on a constaté plein de faits divers ces derniers temps comme la gifle infligée au Président Emmanuel Macron puis le Youtubeur Papacito qui appelle au meurtre de militants de gauche. _Nous voulons montrer qu'un autre modèle de société est envisageable_. L'extrême droite divise et de voir que le Rassemblement National pourrait passer au premier tour des régionales en PACA forcément cela nous inquiète".

Les 20 et 27 juin 2021, les français vont devoir passer aux urnes pour les élections régionales et départementales. Dans la région PACA, le dernier sondage d'Ipsos-Sopra Steria pour France Bleu et France 3 publié le 9 juin, donne le candidat Rassemblement National, Thierry Mariani, en tête au premier tour avec 41% des intentions de vote. Pour Vincent un jeune militant de gauche, cette prévision est extrêmement préoccupante "non seulement cela pourrait entraîner une gestion délétère de la Région, je pense à certaines associations sociales qui pourraient en pâtir mais surtout cela va installer un climat de toute puissance pour les groupuscules violents d'extrême droite".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix