VIDÉOS - 500 motards défilent de Laval à Mayenne pour remercier les soignants

Le personnel soignant les a entendu arriver de loin. Près de 500 motards sont arrivés en faisant vrombir leurs moteurs à l'hôpital de Mayenne, après avoir fait un crochet devant celui de Laval. La manifestation organisée par l'association Guidage et Protection 53 a rassemblé bien plus de monde que prévu pour rendre hommage aux travailleurs de l'hôpital.

Reconnaissance pour les soignants

Devant les urgences, une vingtaine de soignants est sortie en guise de comité d'accueil. En quelques minutes, les motos occupent une bonne partie du parking hospitalier. "Ça nous fait chaud au cœur, forcément !, lance Corinne, infirmière aux urgences. Je pense que certains se sont aperçus de la façon dont on travaille". "On est surpris qu'ils soient si nombreux et contents d'avoir cette reconnaissance, assure Julie, une infirmière du service Covid. Ce n'est pas la première manifestation de ce type, mais _on sent du soutien_".

"C'était pour moi _très important de pouvoir les soutenir et les remercier_, explique Charlène, une des motardes. Beaucoup n'ont pas vu leur famille pendant le confinement, ils se sont mis en danger pour nous et nos proches". "Il s'agit de remercier plus largement tous ceux qui ont travaillé, aux urgences, les différents corps de métiers", ajoute Grégor, venu de Laval.

Ils ont été là pour nous, donc on est là pour eux.

Un succès inespéré

Steven Guiton, le président de l'association GP 53 qui a organisé l'événement, n'en revient pas : "je m'étais dit qu'on aurait entre 100 et 150 motos, au final on fait le double !". Difficile dans ces conditions de respecter les distanciations sociales, mais chacun veille à garder un minimum d'espace le temps d'une minute d'applaudissement pour les soignants.

"Venir directement voir les soignants et leur faire cet honneur là est un réel plaisir pour nous, lance Steven Guiton. Si c'est à refaire, même avec plus de motos, on le refera sans problème !". Ces dernières semaines, les ambulanciers et les routiers avaient déjà mené des actions de remerciement pour le personnel hospitalier à Laval.