VIDÉOS | 55 ans après, les pieds noirs commémorent l’exil à Saint-Cyprien

Des dizaines de pieds noirs se sont réunis ce week-end à Saint-Cyprien pour commémorer les 55 ans de l'exil et leur départ de l'Algérie.

55 ans après, ils n'ont rien oublié. Les pieds noirs ont encore les larmes aux yeux quand ils parlent de leur vie en Algérie, ils ont encore une image en tête "voir les terres s'éloigner", explique Colette. Elle habite à Pertuis dans le Vaucluse, et avec son mari Claude, elle a fait le déplacement à Saint-Cyprien pour commémorer les 55 ans de l'exil.

Les pieds noirs réunis pour commémorer l'exil 55 ans après. © Radio France - Charlotte Coutard

Des souvenirs toujours douloureux

Ce départ a été vécu par tous les pieds noirs comme un véritable déracinement. Aujourdhui, "ce n'est plus la douleur physique, mais c'est la douleur à chaque fois que l'on y pense, et c'est tous les jours", explique Claude, "on reste profondément attachés à notre terre natale". Mais ces commémorations ravivent aussi des mauvais souvenirs, car de nombreux pieds noirs sont morts en Algérie. "Nous on a de la chance, on est là, mais il y en a plein qui y sont restés, qui ont été enlevés, et qui ont disparu", rappelle Pierre. "On ne peut pas oublier, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a laissé, nos morts, nos amis. J'ai perdu une belle sœur de 20 ans, le 26 mars 1962, lors de la fusillade de la Grande Poste à Alger, on ne peut pas laisser tout ça derrière", raconte Nicole.

(Nicole)

Un devoir de mémoire...

Parmi les personnes présentes lors de ces commémorations, des pieds noirs bien sur, mais aussi des amis, et des enfants de pieds noirs, comme Stéphanie, venue de Montpellier avec ses deux enfants de 10 et 13 ans. "J'ai baigné dedans par les histoires que me racontait mon grand-père. Ce sont des choses que je n'ai pas vécu moi-même, mais que mes parents ont vécu. Il y a beaucoup d'histoires dans la famille qui ont marqué, des gens qui sont restés là-bas, et c'est important de pouvoir le partager, et de continuer aussi ce devoir de mémoire".

... et une quête de reconnaissance

Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, a déclaré que selon lui, "la colonisation a été un crime contre l'humanité". Pour Vincent Costa, co-président de l'association des pieds noirs de Saint-Cyprien, ces commémorations sont d'autant plus importantes, à quelques mois de la présidentielle. "Il fallait remettre en mémoire de nos jeunes ce que nous avons vécu réellement". Une chose est sûre, les pieds noirs ne voteront pas pour Emmanuel Macron, à l'image de Jean, 86 ans, "ça fait mal, ça fait très mal, je ne pardonnerai jamais ce genre de paroles". 55 ans après, les pieds noirs estiment "qu'il n'y a pas eu de torts" pendant la colonisation, "on leur a emmené des barrages, des autoroutes, des hôpitaux". Ils demandent au futur président "de dire la vérité sur l'Histoire", "la reconnaissance de la vérité".

(Jean)

Une gerbe de fleurs a été déposée en mer au large de Saint-Cyprien. © Radio France - Charlotte Coutard