VIDÉO - A Biarritz, opération spécatulaire par hélicoptère pour consolider le Rocher de la Vierge

Un hélicoptère effectue un curieux ballet dans le ciel de Biarritz depuis ce mercredi matin. Une opération spectaculaire est en cours au Rocher de la Vierge pour couler une partie de la dalle béton au bout de l'esplanade. Le site, toujours inaccessible, est en travaux suite à la tempête Justine fin janvier, qui avait provoqué le décollement d'un bout de roche de 50m3 sous la dalle, elle-même soulevée avec un trou qui permettait de voir la mer.

Avant-dernière phase des travaux

Pendant environ cinq heures, l'hélicoptère va effectuer une centaine d'allers-retours depuis la Côte des Basques où sont situées les toupies béton, pour transporter les bennes à béton et couler 200m2 de la dalle au bout de l'esplanade, après le tunnel.

La partie de l'esplanade, 200m2, où il faut refaire la dalle béton. © Radio France - Mélanie Juvé

"C'est tout a fait spectaculaire, le Rocher est l'emblème de Biarritz, il faut en prendre soin" — Michel Laborde, adjoint en charge des travaux

"On coule une nouvelle dalle sur ce morceau d'esplanade, il y a environ 30m3 de béton à mettre en oeuvre, expliqueYann Chesneau, responsable du service espace public à la Ville de Biarritz. L'hélicoptère transporte une benne dans laquelle il y a 300 litres de béton, donc il va devoir faire une centaine d'allers-retours."

Ensuite, des cordistes reviendront pour faire des forages sur la paroi et clouer cette nouvelle structure, avant de projetter une dernière fois du béton marron pour enrober les clous et donner un aspect le plus naturel possible. La fin des travaux est espérée pour la mi-avril, et couteront 165.000 euros.

L'hélicoptère effectue une centaine d'allers-retours avec sa benne à béton. © Radio France - Mélanie Juvé