Lassay-les-Châteaux, France

Nous sommes chez Michaël Gaulard, le patron de la boulangerie "Aux Délices de Lassay". La recette de la tourquette, chut c'est un secret !, se transmet de génération en génération, chez les boulangers uniquement bien-sûr. Une vieille tradition raconte-t-il : "ça remonte à plus de cent ans. A l'époque, pour la Pentecôte, les paroissiens de St-Fraimbault et de Lassay transportaient la croix et en même temps ils mangeaient des tourquettes et buvaient du cidre". La tourquette, c'est un biscuit qui ressemble à un donut. Moelleux, léger, délicieux mais c'est bien meilleur !

Pendant ces deux prochaines semaines, Michaël Gaulard et son équipe ne vont pas chômer car la tourquette, on l'attend avec impatience et on vient de loin pour en acheter : "On vient de Laval, de l'Orne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire. Il y a des gens qui nous passent aussi des commandes par téléphone".

Au total, tenez-vous bien, près de 20.000 tourquettes sortiront des fours de la boulangerie de Michaël Gaulard. Le pêché de gourmandise est ici autorisé.