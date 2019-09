VIDÉO - Alcool, trottinettes, port de la ceinture : 2.000 jeunes Franciliens sensibilisés à la sécurité routière

Paris, France

Des ateliers, des conférences et même des cascades : 2.000 jeunes de la région Île-de-France ont participé ce jeudi à une opération de prévention autour de la sécurité routière au Paris Event Center, porte de la Villette. Elle était organisée par la Préfecture de police et MAAF Assurances.

Des circuits de trottinettes et une voiture tonneau

Les jeunes, âgés de 15 à 20 ans, étaient entourés de pompiers, de policiers et de nombreux membres d'associations de sécurité routière. Et ils ont pu se frotter aux dangers de la route à travers une cinquantaine d'ateliers.

Parmi ces ateliers, les jeunes ont pu expérimenter un simulateur de choc : des fauteuils, fixés sur des rails, qui glissent à 5 km/h jusqu'à s'arrêter d'un coup. Si certains ont pris l'exercice à la rigolade, d'autres, comme Idriss, sont étonnés : "Ça fait un peu mal, on n'était pas à une grande vitesse mais le choc est ouf". D'où l'importance de bien positionner sa ceinture de sécurité répète Houssem Ben Jemaa, pompier à Paris : "Il faut bien la serrer, l'ajuster au niveau de la taille, souvent elle est trop haute".

Juste à côté, la voiture tonneau a été très prisée par les jeunes :

Autre atelier : les circuits de trottinettes. Très à la mode chez les jeunes, les trottinettes peuvent s'avérer dangereuses. "Au niveau de l'agglomération parisienne, on a eu quatre tués à trottinettes depuis le début de l'année et un piéton écrasé par une trottinette", souligne Françoise Hardy, responsable de la sécurité routière à la Préfecture de police de Paris.

Hugo, Enzo et Lucas sont plutôt enthousiastes après avoir suivi cet atelier : "Ça permet de mieux gérer nos réflexes, de freiner quand il le faut, savoir prendre les trottoirs".

Stop aux idées reçues

Les jeunes ont également été sensibilisés aux dangers de l'alcool et de la drogue au volant. "Certains croyaient que des méthodes existaient pour ne pas être alcoolisé, on a bien bu mais on prend café noir, ou alors, le cannabis, c'est mieux que l'alcool parce qu'on est plus cool", raconte Alain Berthaut, président de l'association Viamobilité.

"Parmi les idées reçues, il y a 'les filles ne tiennent pas l'alcool' et 'les filles conduisent moins bien'" - Alain Berthaut, président de l'association Viamobilité

L'association cherche donc à briser ces fantasmes. "Quand on leur montre les effets de la drogue sur le cerveau, certains jeunes tombent de l'armoire", souligne Alain Berthault. On se sent bien mais les temps de réaction sont extrêmement rallongés."

L'an dernier, les accidents de la route restaient la première cause de mortalité chez les 18/24 ans en France. Et l'alcool est impliqué dans un tiers des accidents mortels.