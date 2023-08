VIDEOS - Avec Patrick, le Cotentin sensibilise les randonneurs aux bonnes pratiques

Marcel "J'aime le Cotentin", tongs et chaussettes... On ne peut pas dire que Patrick a le look du parfait guide de randonnée. Et pourtant, cet autoproclamé "expert" de la discipline a été contacté par l'équipe de tournage de l'office de tourisme du Cotentin pour distiller les dix bonnes pratiques de la randonnée . "Quand on regarde les vidéos, on s'aperçoit que c'est un bien piètre guide", sourit Mathilde Brossier, la directrice de l'office de tourisme.

Ces petites vidéos qui vont d'une vingtaine de secondes à un peu plus d'une minute ont été tournées par l'agence de production cherbourgeoise Pastille Prod : "Le tournage a eu lieu au mois d'avril, au pied de la baie de Quervière et en partie sur le sentier des douaniers. L'acteur principal fait partie d'une compagnie de théâtre cherbourgeoise, la Lichette", précise le fondateur de Pastille Prod, Damien Lajeunesse.

Des rappels en toute bienveillance

Cette campagne intervient dans le cadre du schéma de développement de la randonnée (pédestre, vélo, équestre) qui a été lancé en fin d’année 2020 par le Cotentin. L'idée de ces dix clips, c'est de sensibiliser de manière divertissante et engageante. "Quand on est dans un discours trop rigide et strict, les gens ne l'écoute pas pareil que quand c'est décalé. L'humour fait souvent mieux passer les messages", ajoute Mathilde Brossier.

Stationner dans des endroits adaptés et autorisés, ne rien prélever dans la nature, récupérer ses déchets... Le plus souvent, les mauvais comportements sont liés à de la méconnaissance. Des conseils sur le savoir-être et le savoir-faire : "On a des endroits très escarpés et beaucoup de touristes se retrouvent surpris car ils ont cette image de la Normandie très plate. C'est important de leur dire qu'il faut être bien équipé, que le temps peut être changeant. Ce sont des rappels en toute bienveillance", explique la directrice.

La série est diffusée sur les réseaux sociaux Cotentin Unique (Instagram et Facebook), afin que les internautes puissent les regarder facilement depuis leur smartphone. Un spot publicitaire est également diffusé dans les salles du Mega CGR de Cherbourg à partir d’août 2023. Entre le bord de mer et l'intérieur des terres, le Cotentin dispose d'un peu plus de 400 km de sentiers de randonnée pédestre.