VIDEOS - Colmar : opération crash-test pour sensibiliser les lycéens aux dangers de la route

Plus d'un millier de lycéens de Colmar ont participé ce lundi à une vaste opération de sensibilisation à la sécurité routière. Il y avait plusieurs ateliers : crash-test, conduite en envoyant des sms, désincarcération d'un véhicule. L'idée, c'était de montrer aux jeunes, les dangers de la route.

Le parking du Parc Expo de Colmar a été transformé ce lundi en un vaste espace d'ateliers pour promouvoir la sécurité routière. Crash-test, atelier de désincarcération, conduite en envoyant des sms. L'idée pour les professionnels de la sécurité routière, c'était de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route.

Un millier de lycéens, venus de Colmar, ont participé à cette vaste opération. La route reste la première cause de mortalité chez les 18-24 ans, l'idée c'était de les faire réfléchir et donner des messages de prévention : port du casque obligatoire pour les deux-roues et tenue renforcée, pas de sms au volant, port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Reportage avec les élèves impressionnés par le crash-test

_J'ai eu des frissons dans le corps, on se rend compte de la violence de l'impact " : Vincent, un lycéen qui a assisté au crash-test _

Les lycéens ont pu assister à deux crash-tests, tous les deux à 50 km/h. Un mannequin presque sans casque sur un scooter, percuté par une voiture et une voiture qui en percute une autre. Deux accidents qui ont eu lieu réellement et dont c'était la reconstitution. Deux démonstrations qui ont impressionné les jeunes. "J'ai eu des frissons', s'est exclamé Vincent, lui même conducteur de deux-roues. "Je fais de la conduite accompagnée, voir cela ça fait peur," explique Sébastien, lui aussi lycéen.

Pour les jeunes, 50 km/h ça n'avance pas. Mais quand on est percuté par une voiture à 50, il peut y avoir de gros problèmes " : Pascal Dragotto, cascadeur

L'idée des organisateurs, c'était de montrer que la route est dangereuse. Personne n'est à l'abri d'un accident. "Pour les jeunes, rouler à 50 km/h, c'est pépère. Mais quand on est percuté par quelqu'un à 50, c'est une autre histoire," souligne Pascal Dragotto, cascadeur, qui travailleur pour la sécurité routière.

En 2015, il y a eu 25 morts sur la route dans le Haut-Rhin, la moitié des victimes avait moins de 24 ans.