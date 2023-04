VIDEOS - Concert de casseroles, Place du Capitole à Toulouse, pendant l'allocution d'Emmanuel Macron

Trois jours après la validation partielle de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi dans la foulée par le président , Emmanuel Macron a pris la parole lundi soir pour tenter d'apaiser la colère des Français opposés à la réforme. Pendant cette allocution qui a duré une dizaine de minutes, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans différentes villes de France, dont Toulouse.

Les manifestants étaient, pour la plupart, munis de casseroles, d'instruments de musique, ou de klaxons. Ils ont fait du bruit à l'appel du collectif "On arrête tout Toulouse", soutenus par le SNES-FSU, syndicat d'enseignants du secondaire à Toulouse, la Nupes mais aussi l'ONG anticapitaliste ATTAC qui appelait à des rassemblements devant toutes les mairies de France. Le mot d'ordre était "casseroles et carton rouge pour exprimer notre indignation complète face à Emmanuel Macron et son gouvernement déconnecté et violent, faites un max de bruit, de quoi mettre Macron hors jeu."

Les manifestants dénoncent le mépris du Président

