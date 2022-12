VIDÉOS - Coupe du monde : la joie des supporters à Châteauroux après la qualification de la France en finale

Un concert de klaxons et des cris de joie ! La joie et la fierté des supporters de l'Équipe de France a retentit dans les rues de Châteauroux, ce mercredi 14 décembre dans la soirée, juste après le coup de sifflet final de la demi-finale opposant la France et le Maroc , à la Coupe du monde de foot au Qatar.

Les Bleus sont qualifiés pour la finale, grâce à leur victoire 2-0 contre les Lions de l'Atlas. Partout en France, les supporters ont bravé le froid pour aller faire la fête dans la rue.

Quelques 350 supporters castelroussins ont suivi le match sur l'écran géant installé par la ville dans le hall des expositions à Belle-Isle. Et ont hurlé de joie tous ensemble au moment des deux buts des footballeurs français (Théo Hernandez à la 5e et Randal Kolo Muani à la 79e). Évidemment, des cris de joie ont retenti à la toute fin du match, au moment de la qualification des Bleus en finale.

L'Équipe de France affrontera l'Argentine en finale du Mondial , dimanche 18 décembre à 16h. En cas de victoire, les supporters seront évidemment dans les rues pour faire la fête et célébrer un troisième titre de Champions du monde. On verra également des scènes de liesse si le Maroc remporte la petite finale face à la Croatie, samedi 17 décembre à 16h. Le Maroc est le premier pays africain de l'histoire à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du monde de foot.