VIDEOS - De nombreux visiteurs fêtent le premier anniversaire des jumelles pandas à Beauval

Deux gâteaux et du bambou : le ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher) a vu les choses en grand pour célébrer ce mardi 2 août 2022 pour le premier anniversaire des bébés pandas. Huanlili et Yuandudu ont encore été au centre des regards.

La foule s'est encore massée autour de l'enclos des pandas au ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher). Ce mardi est un jour important, celui du premier anniversaire de Huanlili et Yuandudu, les jumelles nées le 2 août 2021. Deux immenses gâteaux aux fruits et des bambous sont installés devant les pandas, visiblement pas impressionnés par la présence de très nombreux visiteurs. Les équipes de soigneurs sont également réunies pour observer ce moment. "Je me suis occupée d'elles, elles ont bien grandi, toutes les deux ont survécu et c'est une fierté d'arriver jusqu'à ce jour. Tout le monde a pu les voir et prendre de belles photos", se réjouit Shérine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La naissance des jumelles pandas a clairement dopé la fréquentation du ZooParc de Beauval, site touristique le plus visité en Centre-Val de Loire. 1,4 million de personnes se sont rendues à Beauval en 2021 malgré cinq mois de fermeture à cause du Covid.