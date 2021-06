VIDEOS - Départementales dans le Doubs : les propositions des candidats sur les mineurs migrants isolés

A l'approche des élections départementales des 20 et 27 juin 2021, France Bleu a interrogé les chefs de file des principaux partis candidats dans le Doubs sur le sort des mineurs migrants isolés. L'action sociale à l'égard de ces jeunes fait partie des compétences des conseils départementaux.

L'action sociale est un volet très important des compétences des conseils départementaux. Parmi ses différents aspects figure la prise en charge des mineurs migrants isolés, c'est-à-dire les jeunes de moins de 18 ans qui arrivent en France, seuls et sans famille. A l'occasion des élections départementales (20 et 27 juin), France Bleu Besançon a demandé aux chefs de file des trois principales tendances politiques candidates dans le Doubs, leurs propositions sur cette situation.

Les candidats sont d'abord interpellés par Noëlle Ledeure et Odeline Largier, bénévoles à l'association SolMiRé (SOLidarité MIgrants REfugiés). Elles se battent pour un meilleur accueil des migrants mineurs non-accompagnés et demandent à ce que plus aucun n'en soit réduit à dormir à la rue.

Les jeunes migrants isolés dans le Doubs : que disent les candidats

Christine Bouquin

Pour Christine Bouquin (Les Républicains, présidente sortante) : "Il n'y a pas de mineurs isolés à la rue, ce sont des majeurs qui sont à la rue et ce n'est pas de la compétence du département." L'actuelle président du conseil départemental du Doubs estime accueillir les mineurs isolés avec "beaucoup d'humanité" et leur fournir "gîte, couvert et formation". La candidate de la droite a un projet de "maison pour les adolescents" qui, si elle est élue, "verra le jour dans les années à venir".

Raphaël Krucien

Raphaël Krucien (Union de la gauche) pense que "le Doubs ne réalise aujourd'hui pas la mission de mise à l'abris". Il s'engage à mobiliser le patrimoine bâti nécessaire s'il est élu. "Il y a aujourd'hui une vacance dans le patrimoine du bailleur social Habitat 25, qui est donc dans le giron du département du Doubs, qui est elle aussi mobilisable".

Jacques Ricciardetti

Selon Jacques Ricciardetti (Rassemblement national), le département du Doubs consacre actuellement trop d'argent à la protection des mineurs isolés. "C'est toujours au détriment de nos compatriotes français du département du Doubs." Il veut réduire se budget et se calquer sur "les départements de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire".

