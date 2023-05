Vidéos : Des buses à l'hôtel le Majestic à Cannes pour faire fuir les pigeons

C'est plûtot surprenant de croiser des buses dans un hôtel 5 étoiles à Cannes ! Mais c'est la deuxième année que le Majestic, cet l'hôtel emblématique de la Croisette fait appel aux services de deux fauconniers drômois de la société Christophe Puzin. Ils sont arrivés au début du festival de Cannes avec leurs trois buses : Apache, Side et Luma, et vont rester à Cannes tout l'été, sur la terrasse de l'hôtel mais aussi sur la plage privée.

Une technique d'effarouchement

Ces rapaces chassent les pigeons qui viennent embêter les clients de cet l'hôtel 5 étoiles pendant leur déjeuner ou leur apéro. "Les pigeons viennent sur les tables des clients pour chiper la nourriture, c'est un vrai problème pour l'hygiène " explique Christophe Puzin "nous équipons ainsi nos oiseaux d'un GPS pour qu'ils ne se perdent pas dans la ville de Cannes et ensuite, on les lance pour qu'ils attaquent les pigeons sur le périmètre qu'on a défini avec la direction de l'hôtel, il n'y a pas de mise à mort, c'est seulement de l'effarouchement" avant d'ajouter "quand nous sommes arrivés au début du festival de Cannes, ils y avaient une trentaine de pigeons dans l'hôtel, il ne reste que 2 ou 3 rebelles".

Les clients de l'hôtel amusés

Et forcément au milieu de la clientèle chic de l'hôtel, ces rapaces ne passent pas inaperçus mais les clients semblent apprécier :"C'est surprenant mais je trouve cela génial et en plus grâce à ces rapaces nous ne sommes pas embêtés par les pigeons" indique George un client de l'hôtel*.* Ils sont nombreux aussi à se prendre en photo avec les oiseaux et pendant le festival il y a même des stars qui prennent la pose avec ces buses.