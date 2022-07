VIDÉOS - Des centaines de personnes réunies à Saint-Malo en mémoire des marins péris en mer

Paroissiens, marins, touristes... Des centaines de personnes ont assisté au pardon de la mer organisé à Saint-Malo, cérémonie en mémoire de tous les marins disparus. Après deux années d'absence liées à la crise sanitaire, cette tradition religieuse a de nouveau été célébrée ce dimanche dans le quartier de Saint-Servant.

Souvenirs d'anciens Terre-Neuvas

Catherine, elle, est venue à pied de Paramé pour assister à la messe du pardon des marins au pied des vestiges de la cathédrale Saint-Pierre d'Aleth : "J'en ai eu pour une heure de marche mais je ne voulais surtout pas manquer ça parce que je vais à la messe tous les dimanches et là je trouvais que c'était une occasion très agréable et très importante." D'autant plus importante à Saint-Malo, d'où les marins partaient de longs mois pêcher la morue dans l'Atlantique nord, parfois au péril de leur vie.

Ancien Terre-Neuvas, Yvon se souvient. "Quand il faisait moins trente c'était pas évident, ça dépendait des tempêtes, raconte-t-il. J'ai chaviré avec mon bateau une fois, je suis resté trois quart d'heures sous l'eau et quand les pompiers sont arrivés j'étais en hypothermie." Heureusement, lui s'en est sorti.

Après deux années d'absence liées à la crise sanitaire, le pardon de la mer a de nouveau été célébré dans le quartier de Saint-Servant. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Procession et bénédiction des bateaux

C'est pour honorer la mémoire de tous les marins qui ne sont plus là que Joël Lablanche, l'un des organisateurs, a tenu à restaurer en 2018 cette tradition à Saint-Servant : "Je voulais un pardon de la mer œcuménique qui s'adresse autant aux athées, qu'aux agnostiques, qu'à toutes les religions."

Après la messe, la procession vers la cale de la Tour Solidor. Sur le côté, de nombreux touristes immortalisent l'événement avec leur caméra et appareil photo. Sébastien est ému : "Moi je fais de la voile depuis très longtemps alors ça me parle." Le sonneur écossais monte à bord de la vedette SNSM avec l'évêque pour la bénédiction des navires.

"C'est magnifique", souffle Micheline, une habitante du quartier. Les yeux qui pétillent en regardant s'éloigner les bateaux.