VIDEOS - Kylian Mbappé redonne le sourire à des enfants malades au Stade de France

Il est de loin le sportif le plus attendu par la foule ce mercredi après-midi au Stade de France : il faut dire que Kylian Mbappé, natif de Bondy, joue un peu à domicile. Pour cette nouvelle édition de la Journée Evasion de l'association Premiers de Cordée, qui vise à faire tester différents sports et activités à des jeunes malades ou atteints de handicaps, ce sont environ 4.200 jeunes franciliens qui étaient invités. A l'arrivée du footballeur, c'est un véritable mouvement de foule qui se crée.

La star du PSG et des Bleus n'est pas venue seule : avec sa mère en bord de terrain et son petit frère Ethan à ses côtés, Kylian Mbappé a vu se succéder des dizaines d'enfants sur le terrain pour échanger quelques passes. Adem, 9 ans, en fauteuil roulant, a un sourire fixé aux lèvres : "j'ai envoyé la balle, je lui ai serré la main et je lui ai fait un check !", s'enthousiasme le petit garçon.

A la sortie du terrain, Sedifo, Chani et Abdelmalik, qui vivent à Paris, Rosny-sous-Bois et Montreuil n'en reviennent pas. "Ca fait plaisir de voir Mbappé en vrai, c'est une légende ! lance Chani. J'ai loupé une action, c'était chaud !" "On espère qu'il va gagner la Ligue des Champions", ajoute Abdelmalik, fan du PSG.

Ces jeunes franciliens comme Sedifo, Chani ou encore Abdelmalik ont eu l'occasion de jouer quelques minutes avec Kylian Mbappé - Morgane Heuclin-Reffait

"Pas de futurs Kylian" sur le terrain lance Mbappé, "mais il y a peut-être mieux !" : "on a mis quelques buts, on a gagné quelques matchs, les enfants sont très contents, se réjouit la star du PSG. Il y a beaucoup de sourires et de partages. C'est le plus important : voir des sourires sur toutes les lèvres !"

Ce petit garçon avait visiblement des choses à raconter à la star des Bleus © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Cohue pour les dédicaces

Ceux qui n'ont pas eu la chance de faire un court match avec le joueur ne sont pourtant pas venus les mains vides. Antoine brandit tant bien que mal son maillot du PSG en tribune, tentant d'attirer son attention. "C'est mon idole ! Il nous a fait gagner la Coupe du monde, en plus on m'a dit qu'il est charitable", lance l'adolescent. Non loin, Malo a des étoiles dans les yeux : "je ne pouvais rater cette occasion ! Je suis hospitalisé à La Salpêtrière, là je suis venu, on l'a attendu une heure et quart, car c'est une expérience qu'on n'a pas deux fois dans une vie !"

Quand le kid de Bondy se met à longer les barrières, elles tombent presque sous le poids des plus jeunes comme de leurs parents qui cherchent à obtenir une photo ou un autographe de Mbappé. "Il a signé la chaussure de Wassim !" se réjouissent les proches de ce petit garçon en fauteuil roulant : "c'est le rêve, c'est improbable !"