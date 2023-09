VIDÉOS - Des jeunes polyhandicapés communiquent grâce à des commandes oculaires, à Bois-Guillaume

Douze jeunes de la section pour enfants et adolescents polyhandicapés de Bois-Guillaume près de Rouen, s'entrainent depuis un an à communiquer avec leurs yeux grâce à une commande oculaire. Une tablette placée face à eux leur permet, juste en regardant des dessins, des formes, des objets représentés, de sélectionner des émotions, formuler des phrases.

Ces deux tablettes, plus de 19 000 euros chacune (38 282 euros au total), ont été entièrement financées par la fondation du groupe de téléphonie Orange. Le projet a été retenu dans le cadre d’un appel à projets autisme financé par la Fondation Orange, auquel a répondu l'association Axed, qui gère le centre.

Marie-Charlotte Sabine est ergothérapeute au centre de Bois-Guillaume : "On a configuré des grilles personnalisées en fonction aussi de son environnement humain. Mon habitude de moi, c'est d'aller faire les magasins le week end avec ma maman. Donc on a confirmé une grille pour que le jeune puisse nous raconter ce week end. Je sélectionne avec mes yeux. J'étais chez maman et je suis allé faire les magasins en ville. Et grâce à cette connaissance des habitudes de vie de la personne, on peut personnaliser au plus près l'outil de communication. On a une jeune qui, grâce à la commande oculaire, a pu un matin nous exprimer sur le temps d'accueil qu'elle était contrariée. Donc ça, c'est une grande étape de pouvoir donner son émotion du moment. Et puis ensuite, notre rôle, ça a été de l'amener à nous expliquer pourquoi. Et là, elle a pu nous exprimer que ce matin là, elle était contrariée parce qu'elle n'avait pas pu mettre le pantalon qu'elle voulait et ça ne lui plaisait pas du tout".

Caroline Scarano est orthophoniste au centre : "Toutes les possibilités qu'une personne non polyhandicapée a pour parler, utiliser sa voix, sa bouche ou utiliser ses mains pour jouer, les personnes polyhandicapées n'ont pas ce contrôle là. Donc en fait, il faut passer par d'autres moyens et grâce aux commandes oculaires, ils peuvent utiliser leurs yeux pour contrôler un écran et jouer via l'écran, se divertir et après plus tard, communiquer. C'est vraiment un unique moyen pour que les jeunes aient accès à une nouvelle communication, à du loisir, des jeux. Et en fait, on avait cherché de nombreux moyens différents de leur apporter cela, et c'est seulement via ces commandes oculaires qu'on a réussi à y arriver".

Sonia Pissarello est la directrice générale adjointe de l'association Axed : "La question de la communication dans le champ du handicap est cruciale. Se faire comprendre, c'est extrêmement important. L'enfant polyhandicapé est tellement dépendant à l'adulte qu'on avait le souci de le voir être acteur bien plus qu'il ne l'était dans tous les actes de la vie quotidienne. C'est un épanouissement certain. C'est aussi extrêmement gratifiant pour l'ensemble des professionnels. Les professionnels qui travaillent dans le champ du polyhandicap sont de fins observateurs parce que les enfants en face d'eux sont non verbaux. Donc, il faut forcément stimuler autrement, donc, c'est important dans le pouvoir d'agir, dans l'auto détermination et dans une société qu'on veut inclusive et et où chacun doit pouvoir donner son avis. Les personnes polyhandicapées ont aussi des choses à dire et il faut pouvoir les entendre".

Pascale Paturle, Directrice du mécénat santé et handicap à la fondation Orange : "On a des projets qui sont nationaux où il y a des sommes importantes et il y a des projets qui sont plus locaux. Et c'est vrai que ce projet pour une enveloppe locale était vraiment important parce qu'on a donné plus de 38 000 €. Mais ça valait vraiment le coup quand on voit le résultat. Quand on entend les éducateurs, orthophonistes et ergothérapeutes, dire qu'en fait ces enfants ne communiquer pas et ne savaient pas exprimer leurs besoins et que maintenant ils vont le faire, ils le font, ils vont le faire de plus en plus. Et nous, on dit merci à toutes les équipes, à tout le personnel et le corps médical qui est là derrière ces enfants. Quand on voit la façon dont ils s'en occupent, on se dit que vraiment on a eu raison de le faire".

La section pour enfants et adolescents polyhandicapés est adossée à l'IME de Bois-Guillaume, l'institut médico éducatif. Il y a douze enfants accueillis au centre pour polyhandicapés, 100 à l'IME. Il y a 40 enfants sur liste d’attente pour la SEAP Section enfants /adolescents polyhandicapés.

