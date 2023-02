VIDEOS - Emotion et colère après la mort de Pumba, marcassin apprivoisé à Montauroux

"Il était la mascotte de notre quartier et nous avions beaucoup d'affection pour lui !" Comme tous ses voisins, Bérengère a beaucoup de mal à cacher son émotion après la mort, le mardi 7 février, de Pumba, marcassin apprivoisé par les habitants du Chemin du collet de Bigarel à Montauroux (Var). L'animal a été abattu par un chasseur, surpris de le voir manger du maïs au milieu de ses poules. Les habitants dénoncent un acte de cruauté. Ils envisagent de porter plainte et ont lancé une pétition en ligne .

ⓘ Publicité

Le marcassin fait sa première apparition dans le quartier un matin de décembre 2022 : "Je l'ai découvert dans l'enclos de mes animaux. Il était dans un coin, un peu apeuré, je ne l'ai donc pas approché" raconte, attendri, Jonathan Pécot. Et le petit cochon sauvage prend vite ses habitudes, il revient les jours suivants, s'approche de plus en plus de la maison et de ses habitants. "En parlant avec les voisins, je me suis rendu compte qu'il allait un peu chez tout le monde" poursuit le Varois au micro de France Bleu Provence.

"Il kiffait sa vie avec nous"

Les semaines passent et Pumba, comme l'a appelé Jonathan Pécot, se laisse apprivoiser. Il joue au foot avec les enfants et les chiens de la famille Pécot, mange dans la gamelle des chèvres de Bérengère, réclame des caresses et des "gratouilles" à tout le monde. "C'est lui qui nous a adoptés" précise même Bérengère, "il kiffait sa vie avec nous" ajoute son fils, Enzo.

Chaque habitant a besoin de raconter une anecdote avec Pumba. Car aujourd'hui, il n'est plus là. Le marcassin a été abattu par un riverain, chasseur, le mardi 7 février. "Nous avions pris soin de mettre un collier jaune fluo à Pumba pour montrer qu'il était apprivoisé mais aussi pour des questions de sécurité, pour qu'il soit vu par tous même la nuit" détaille Jonathan Pécot. "Sur ce collier, j'avais écrit mon numéro de téléphone pour qu'on m'appelle en cas de problème. Dans l'après-midi du 7 février, le garde-chasse m'a téléphoné pour m'annoncer que Pumba avait été abattu par un chasseur. Le soir-même, cet homme m'appelait pour m'expliquer qu'il avait vu le marcassin manger du maïs au milieu de ses poules !"

Des explications qui rendent furieux les habitants du quartier : "Il y avait d'autres façons de faire fuir ce petit cochon" dit Ludivine, maman de deux jeunes enfants qui jouaient régulièrement avec Pumba. "Nous n'avons absolument rien contre les chasseurs mais voulons dénoncer l'acte de cruauté de cet homme. Son geste inquiète tout le voisinage. C'est un quartier résidentiel avec beaucoup de villas et de jeunes enfants, nous pensons tous au pire et à une éventuelle balle-perdue" poursuit la mère de famille.

Les habitants, soutenus par des associations de protection animale, envisagent de porter plainte dans les jours qui viennent pour "acte de cruauté envers un animal". Aujourd'hui, ils se consolent en regardant en boucle les dizaines de photos et vidéos qu'ils ont de Pumba. "Nous sommes également très surpris et très touchés de voir que la pétition que nous avons lancée sur internet pour dénoncer ce geste a recueilli plus de 10.000 signatures en quelques jours (NDLR, chiffre du lundi 13 février). C'est incroyable mais c'est un très bel hommage rendu à Pumba" concluent les habitants de ce quartier de Montauroux.