Rue de l'Aérodrome, Poitiers, France

Un hélicoptère survole une partie de la Vienne en ce moment pour inspecter les lignes électriques haute tension du réseau SRD, qui distribue le courant pour le groupe Energies Vienne. Cette opération de maintenance entamée le 17 septembre doit durer environ trois semaines, afin de longer 1.200 km de câbles dans tout le département, sur les 5.100 km de lignes 20.000 volts.

Détectées à l’œil nu

A bord de l'hélicoptère, trois personnes de l'entreprise spécialisée Air Touraine Hélicoptère sont chargées de repérer les anomalies des lignes et des poteaux électriques : le pilote, le navigateur et l'opérateur. Chaque anomalie est répertoriée et photographiée pour être ensuite traitées par SRD. Le survol à basse altitude et faible vitesse leur permet de voir les défauts à l’œil nu, alors que certains mesurent à peine la taille d'un doigt.

Survol des lignes électriques haute tension en hélicoptère avec SRD @ENERGIESVIENNEpic.twitter.com/7Ajjeo1LuL — MarieCoralieFournier (@mcofournier) September 28, 2018

En moyenne, ce survol permet de détecter 400 défauts par an.

Interventions dans les semaines suivantes

Un tiers sont considérés comme urgents et réparés dans les semaines suivantes. Les deux-tiers restants sont traités dans l'année en cours.

Cette opération existe depuis plus de 25 ans et permet d'inspecter un quart du réseau chaque année, et donc l'ensemble du réseau en quatre ans.