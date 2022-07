VIDEOS - "On est tellement heureux d'enfin recommencer", les fêtes de la Madeleine de retour à Mont-de-Marsan

C'est une foule bleu et blanc. Sur le parvis de la mairie de Mont-de-Marsan, le maire Charles Dayot a officiellement donné le coup de d'envoi des fêtes de la Madeleine ce mercredi 20 juillet 2022 à la mi-journée. Ses premiers mots étaient pour les pompiers sur le front, en Gironde. "Une pensée de soutien, d'encouragement, d'immense respect pour les soldats du feu qui sont engagés pour lutter contre les incendies au sud de la Gironde et la Teste-de-Buch." Puis, le maire a lancé un message aux festayres : "Je veux leur dire défoulez-vous, mais restez dans le raisonnable. Ne vous mettez pas en danger. Respectez Madeleine."

Il faut passer un beau moment entre amis, avec la famille, faire des rencontres

Place ensuite, à la traditionnelle remise des clés à la jeunesse montoise représentée par Victoire et Julianne, devant la foule de festayres. "C'est beaucoup d'émotion de parler devant autant de personne mais tellement d'excitation de retrouver les fêtes de la Madeleine." Faustin et Florian ont la tenue de rigueur, t-shirt blanc, foulard bleus autour du cou. "Ce qui fait du bien surtout c'est de revoir les sourires après deux ans de Covid. Il n'y a pas que des jeunes, il y a de tout, ça fait vraiment du bien." Et de rajouter : "Il faut passer un beau moment entre amis, avec la famille, faire des rencontres. Profiter de ces 5 jours."