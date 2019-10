VIDÉOS - Formation pour mieux accompagner les aveugles : on a testé le déjeuner les yeux bandés

Dijon, France

Aider les personnes mal-voyantes et aveugles dans la rue, au marché, au restau... C'est comme tout, ça s'apprend ! Ce week-end, des bénévoles, membres de l'association dijonnaise "Les Yeux en promenade", étaient formés pour avoir les bons réflexes et les gestes adaptés pour aider au mieux les personnes aveugles.

La formation consistait à se mettre en situation : prendre le tram, aller au marché ou encore aller au restaurant, le tout les yeux bandés pour se mettre dans la peau de la personne aveugle. Le petit groupe en formation a donc tenté l'expérience de déjeuner les yeux bandés au restaurant O'Bannelier.

Toujours avoir conscience de ne pas prendre en otage la personne qu'on guide ! - Dominique Bertucat, fondatrice de l'association

Les personnes qui accompagnent des non-voyants au restaurant doivent penser à des détails pratiques : lire le menu en mentionnant les prix, décrire l'assiette pour que le non-voyant puisse se repérer, signaler quand on s'absente aux toilettes. Un exercice testé également par notre reporter.

Il y a également certaines bonnes attitudes à adopter dans la rue

Quand on veut aider une personne à trouver son chemin, comment s'y prendre ? Dominique Bertucat, fondatrice de l'association, est elle-même non-voyante depuis une quinzaine d'années : "Il faut se présenter puis laisser faire la personne aveugle, c'est à moi de saisir le bras de mon accompagnant Philippe, je le saisis au niveau du coude comme on saisit un verre ! S'il me prend le bras bras dessus bras dessous, je ne suis pas libre de me dégager si j'entends par exemple une amie qui m'appelle ! Toujours avoir conscience de ne pas prendre en otage la personne qu'on guide !"