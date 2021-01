VIDÉOS - Grosse affluence à la station de la Bresse-Hohneck dans les Vosges

Il y a avait comme un air de vacances ce dimanche à la station de la Bresse-Hohneck dans les Vosges. Plusieurs centaines de personnes ont profité de la neige, des pistes et du soleil.

Comment réussir un dimanche parfait en station ? Vous réunissez de la neige, du soleil et de belles pentes. Les très nombreuses personnes présentes ce dimanche à la station de la Bresse-Hohneck ne s'y sont pas trompées. Il y a avait une importante foule des parkings aux pistes pour ce premier week-end après les vacances de Noël. En ce début janvier, il y a encore entre 50 et 75 centimètres de neige dans la station vosgiennes.

"On revient de trois heures de balade en raquette" raconte ce couple de Saint-Dié. Au milieu des promeneurs, les enfants se régalent en luge. "Je viens de perdre la course" s'amuse Mathieu en bas de la piste. Même avec les masques, on devine les nombreux sourire sur le visages des chanceux d'un jour.

"On oublierait presque que demain on doit retourner au boulot"

Un air de vacances

De nombreux skieurs ou promeneurs ont décidé de venir dans la station de la Bresse-Hohneck pour se vider la tête, comme une folle envie de prolonger les vacances. Samir est bien installé dans une chaise en plein soleil : "On voulait quitter la ville parce qu'avec le couvre feu ça devient pesant." Mais il y a un seul bémol pour certains passionnés des pistes, la fermeture des remontées mécaniques : "c'est vraiment dommage", regrette un père de famille.