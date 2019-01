VIDÉOS - Guide Michelin 2019 : dix nouveaux restaurants étoilés en PACA, dont un 3** et un 2** étoiles

Occitanie, France

Sress, inquiétude, appréhension ou espoir... c'est terminé, les résultats sont tombés ! Le guide Michelin a dévoilé ce lundi ses nouvelles étoiles 2019. Gwendal Poullennec, le tout nouveau directeur international du guide Michelin avait prévenu, quelque "75 restaurants seront promus, dans les catégories 1, 2, 3 étoiles, ce qui est un record chiffré". Pour la région PACA, dix nouveaux établissements sont décorés dans le palmarès du guide Michelin 2019.

Un nouvel établissement 3*** étoiles en PACA

Deux restaurants décrochent une troisième étoile dans l'édition 2019 du Guide Michelin, dont "Mirazur" de Mauro Colagreco à Menton (Alpes-Maritimes).

Un nouveau restaurant 2** étoiles en PACA

Cinq nouveaux chefs ont obtenu une deuxième étoile dans l'édition 2019 du guide Michelin. Parmi eux, "AM" d'Alexandre Mazzia à Marseille, en PACA, sacré "cuisinier de l'année" par le Gault & Millau.

Huit nouveaux établissements 1* étoile en PACA

68 nouvelles tables obtiennent une première étoile dans le palmarès du célèbre guide rouge. En PACA, huit nouveaux établissements obtiennent cette distinction.

"Auberge Quintessence", à Roubion (Alpes-Maritimes)

"Saisons", à Marseille (Bouches-du-Rhône)

"Restaurant de Tourrel", à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)

"La Table du Hameau", à Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône)

"Les Oliviers", à Bandol (Var)

"La Terrasse", à Saint-Raphaël (Var)

"La Mirande", à Avignon (Vaucluse)

"L'Oustalet", à Gigondas (Vaucluse)

Pour mémoire, trois table de PACA sont toujours décorée des trois étoiles : "Le Petit Nice" à Marseille avec Gérald Passédat ; "Christophe Bacquié" au Castellet (Var) avec Christophe Bacquié et "La Vague d'Or" à Saint-Tropez (Var) avec Arnaud Donckele.

Dix tables perdent une étoile en PACA

Deux établissements passent de deux étoiles à une : "L'Oasis" à La Napoule (Alpes-Maritimes) avec Stéphane, Antoine et François Raimbault et "Paloma" à Mougins (Alpes-Maritimes) avec Nicolas Decherchi.

Et huit établissements perdent leur étoile et n'apparaissent donc plus dans le célèbre guide rouge : "Le Pêché Gourmand" à Briançon (Hautes Alpes), "Park 45" à Cannes , "Mickael Féval" à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), "La Maison de Bournissac" à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), "le Castellaras" à Fayence (Var), "Villa Belrose" à Saint-Tropez (Var) et "Les Chênes Verts" au Tourtour (Var).

Les nouvelles adresses du Bib Gourmand 2019 en PACA

Avant cette sélection étoilée, le guide rouge avait dévoilé les nouvelles adresses de son Bib Gourmand, une sélection de tables de qualité à petit prix. Il s'agit de restaurant proposant un menu (entrée, plat, déssert) à moins de 33 euros en province et de 37 euros à Paris. En région PACA, 11 nouveaux établissements font leur entrée dans la sélection.

Dans les Alpes-Maritimes : "La Table de la Réserve", à Beaulieu-sur-Mer ; "Lougolin", à Grasse ; "Vegan Gorilla", à Nice et "Les Plaisirs", à Peillon.

: "La Table de la Réserve", à Beaulieu-sur-Mer ; "Lougolin", à Grasse ; "Vegan Gorilla", à Nice et "Les Plaisirs", à Peillon. Dans le Var : "Mimosa", à Bormes-les-Mimosa ; "La Grange des Agapes", à Cogolin ; "L'Arum", à Hyères ; "Le Clos Pierrepont", à Montferrat et "Le Local", à Toulon.

: "Mimosa", à Bormes-les-Mimosa ; "La Grange des Agapes", à Cogolin ; "L'Arum", à Hyères ; "Le Clos Pierrepont", à Montferrat et "Le Local", à Toulon. Dans le Vaucluse : "La Balade des Saveurs", à L'Isle-sur-la-Sorgue et "L'Atelier L'Art des Mets", à Taillades.

