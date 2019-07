VIDÉOS - Immersion avec les pompiers du GRIMP, spécialistes des milieux périlleux

Avignon, France

Ils nous sauvent la vie en cas de problèmes pendant nos vacances, nos randonnées, nos balades à vélo : les pompiers du GRIMP, spécialistes des interventions en milieux périlleux. Ils sont une quarantaine dispatchés dans le département de Vaucluse, prêts à intervenir dans des terrains difficiles d'accès pour les pompiers traditionnels, comme le Ventoux, les dentelles de Montmirail ou le Luberon. Pour se maintenir à un niveau d'excellence, ils s'entraînent chaque mois. France Bleu Vaucluse a suivi l'un de ses entraînements.

Dans le scénario de l'exercice, un promeneur a fait une chute et souffre d'un traumatisme au dos. Il faut le remonter à l'aide d'une civière. Pour cela, une équipe de six pompiers est mobilisée. Elle se place sur un pont, avec un véhicule sur lequel un mât est installé pour monter et descendre la civière.

Les pompiers du GRIMP s'entraînent tous les mois, pour ne pas perdre la main. Les gorges du Toulourenc font partie de leur terrain d'entraînement alors que 1000 touristes y défilent chaque jour pendant l'été. La fréquentation des gorges a explosé ces dernières années et les accidents sont nombreux, alors que les visiteurs sont souvent mal équipés pour se balader.