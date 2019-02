VIDEOS – Internet au coeur du débat sur les services publics

Moselle, France

Les services publics sont au coeur du débat de ce lundi sur France Bleu Lorraine. Comment jugez-vous le service rendu, l’accès aux services publics en général et quelles sont vos solutions pour les améliorer ?

Premier invité, Jacques Marechal qui travaille pour la CGT sur cette question des services publics. Il a entamé une consultation en Moselle. Jacques Marechal est également secrétaire département du parti communiste français. Le constat de Jacques Marechal est que "les services publics reculent quasiment partout en Moselle. Par exemple, les hôpitaux publics ont perdu en quatre ans en Moselle 675 emplois".

Ceci étant dit, comment faire évoluer un service public ? "Oui, un service public doit savoir s’adapter", poursuit Jacques Marechal. "Mais toutes les réformes depuis 30 ans ont visé à transformer les usagers en clients. Et cela ne profite qu’aux gens qui veulent marchandiser la vie. La disparition des services publics dégrade la vie des gens et accroît les disparités sociales".

Internet : un quart des plus de 60 ans ne l’utilisent pas (étude CSA pour les Petits Frères des pauvres)

Le point de vue de Jacques Maréchal sur cette question d'Internet est qu'il est "utilisé pour dégrader le service public. Certains renoncent à faire des démarches à cause de la complexité des démarches. Et la fracture numérique est plus importante qu’on ne le pense".

Internet, ça me soûle (Jacqueline, 81 ans)

Jacqueline, de Thionville, témoigne sur France Bleu Lorraine qu’elle ne veut pas qu’on lui impose Internet. "A 81 ans, ça ne m’intéresse pas. Ça me soûle. Même gratuitement, je n’en veux pas".

Dina habite à Yutz, elle est dans la vie active mais elle se définit comme une travailleuse pauvre. "Je n’ai pas les moyens d’acheter un ordinateur et de me payer un abonnement à Internet. Du coup, j’ai connu un vrai parcours du combattant pour ma carte grise. Heureusement, un employé de la sous-préfecture de Thionville s’est montré bienveillant avec moi".

Comment faire vivre des services publics sur un territoire rural ?

"_Les services publics changent, des usagers nous demandent desdémarches simplifiées, avec le moins de déplacements possibles, moins d’horaires contraints_", répond Magali Martin, sous-préfète de Sarrebourg/Château-Salins. "C’est pourquoi nous avons, à Château-Salins, la maison de l’Etat qui rassemble plusieurs services publics et avec un point numérique pour faire ses démarches".

Personne n’est laissé seul face à Internet (Magali Martin, sous-préfète de Sarrebourg/Château-Salins)

"Mais, jamais les usagers ne sont laissés seuls face à Internet dans les services publics. Il y a toujours une personne pour les accompagner. _L’Etat est très humble_. On sait que l’on doit encore faire des efforts de pédagogie. On a fait récemment à la maison de l’Etat de Château-Salins un atelier avec un public un peu éloigné des outils numériques, et ils étaient extrêmement heureux de savoir que ces outils existent et ils les utiliseront à l’avenir".