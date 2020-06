VIDEOS - La bouleversante histoire d'une vieille dame sans ressources secourue par un paysagiste mayennais

Le mois dernier, Mario Delorme est chez l'un de ses clients à Châteaubriant. Il croise la route d'une vieille dame qui habite à proximité. Des branches sont tombées sur le mobil-home dans lequel elle vit. Le paysagiste mayennais découvre alors un lieu mal entretenu. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage.

Elle a une pension de retraite modeste, elle est endettée : "j'ai été touché par ce que vit cette dame. Je lui ai dit que j'allais travailler gratuitement pour elle. Elle a refusé. Et je lui ai répondu que c'était soit gratuit soit je partais".

Mario Delorme décide de lui apporter de l'aide. Il lance un appel à la générosité sur Facebook et ça fonctionne. On se mobilise partout en France et même à l'étranger poursuit l'entrepreneur : "j'ai fait tout le travail de bon coeur. Des proches lui ont offert des vêtements, lui ont fait des courses alimentaires. D'autres lui ont donné un peu d'argent. Et on lui a remis l'électricité".

Isolée, elle n'a aucune nouvelle de ses enfants depuis des années. Mario diffuse sur les réseaux sociaux le cri du coeur de la vieille dame. Bouleversant.

Le paysagiste mayennais prend régulièrement de ses nouvelles, va la saluer dès qu'il passe à Châteaubriant. "Tout le monde aurait fait la même chose, sinon on n'est pas humain" lance-t-il, toujours aussi ému quand il parle de cette rencontre.