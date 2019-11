VIDEOS - La carrière des Fusillés à Châteaubriant : un lieu chargé d'émotion

Châteaubriant, France

Ce mercredi 22 octobre 1941, c'est jour de marché à Châteaubriant. Dans l'après-midi, 27 prisonniers du camp de Choisel, sont conduits dans des camions à La Sablière, près d'une ancienne ferme et d'une carrière de sable bordée de genêts et d'ajoncs. Neuf poteaux en bois y ont été plantés. 27 hommes, en majorité des communistes, sont exécutés. Quelques heures avant, ils ont juste le temps d'écrire un mot à leurs familles. Ils sont abattus en représailles de l’attentat du "Feldkommandant Hotz" de la place de Nantes. Parmi ces hommes, Guy Môquet, 17 ans, étudiant et militant communiste.

Le même jour, 21 autres otages sont fusillés, 16 à Nantes et cinq au Mont-Valérien en région parisienne. Une première exécution collective en France qui va "indigner le monde entier" raconte Thomas Ginsburger-Vogel, fils de résistant et de déportée à Auschwitz et Ravensbrück. Il est président des "Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de Loire-Atlantique", membre des "Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant".

Pour Éliane Nunge, cette carrière aux fusillés est un lieu chargé d'émotion. Elle est la gardienne du musée de la résistance installé dans l'ancienne ferme à l'entrée du site. Aujourd'hui âgée de 73 ans, elle continue à faire vivre la mémoire de ces 27 fusillés.

