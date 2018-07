La ville de Mâcon a réservé un accueil triomphal à l'enfant du pays désormais champion du monde, Antoine Griezmann, de retour dans sa ville natale vendredi soir. Le footballeur est venu saluer 8.000 fans massés sous le balcon d'honneur de l'Hôtel de ville.

C'est une fierté d'être Mâconnais, d'être Français - Antoine Griezmann

L'attaquant vedette est apparu à 19h30 pile, comme prévu, sous un énorme jet de confettis. "Merci beaucoup d'être venus, c'est une fierté d'être Mâconnais, d'être Français. C'est une joie, une fierté de porter ce maillot qui nous représente tous", s'est-il exclamé, sa petite fille dans les bras.

Un accueil triomphal pour @AntoGriezmann dans sa ville natale! Cinq jours après son titre de champion du monde, l'attaquant des Bleus est à Mâcon pour remercier ses supporter à qui il présente le trophée, avec sa petite fille Mia dans les bras 📹 de Thomas Coudert #AFPpic.twitter.com/y7naf1Zsw1 — Agence France-Presse (@afpfr) July 20, 2018

I Will Survive, ban bourguignon et clapping

En plus du classique "I Will Survive" de Gloria Gaynor, le joueur de 27 ans a entraîné la foule dans un traditionnel ban bourguignon, suivi d'un clapping géant et de plusieurs chants. Sortant de sa timidité habituelle, il a fait le show pendant plusieurs minutes, devant un public totalement conquis. "Je suis champion du monde, je vais me faire plaisir et demander à tout le monde de faire le L de Grizou!"

Le père du joueur, à ses côtés, a remercié "les Mâconnais, la Saône-et-Loire et la Bourgogne" pour leur soutien pendant la compétition. "C'était magique. Vous pouvez vous applaudir!"

Le joueur a quitté la foule 20 minutes après son arrivée, comme prévu. "Ça a été vraiment un grand plaisir, ça a été quelque chose de grand. Je veux remercier mes coéquipiers, mon staff technique et médical, vous tous. On a aussi joué pour vous", a-t-il lancé.