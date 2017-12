Lassay-les-Châteaux, France

C'est un pont-levis de compétition qui trône désormais à l'entrée du château du XVème siècle de Lassay-les-Châteaux. Il a été installé la semaine dernière.

Plus d'un mois de fabrication

Les différentes pièces du pont-levis ont été fabriquées dans les ateliers Perrault, des charpentiers spécialisés dans la restauration de monuments historiques, un travail de plus d'un mois. "Un pont-levis, c'est un tablier où l'on marche, qui va fermer la porte une fois relevé. Les bras font le balancier _grâce à un pivot, et il y a des contrepoids derrière_. Quand on tire à l'arrière, le devant se lève, et monte le tablier", explique François Maillet, l'un des charpentier qui a fabriqué les différentes pièces.

"Il manquera juste la force d'un homme pour arriver à le manipuler" - François Maillet

Le tablier mesure quatre mètres sur trois et pèse près d'une tonne. Les deux bras, deux grosses poutres de sept mètres cinquantaine pèsent également chacune près d'un tonne. "Tout est une question de contrepoids. On va rajouter du poids derrière avec des gueuses, _des lingots de fonte_, qui vont faire que tout va être à peu près équilibré. Il manquera juste la force d'un homme pour arriver à le manipuler", ajoute le charpentier.

Des propriétaires prêts à tout pour sauver le château

La force d'un homme ou d'une femme, Cécilia de Montalembert par exemple, la propriétaire du château de Lassay. Depuis quatre ans, elle multiplie les travaux de rénovation : trois des huit tours ont déjà été rénovées - comptez 500 000 euros de travaux par tour - les remparts du château également.

"On ne se pose pas questions, on le fait, ça fait partie de notre vie" - Cécilia de Montalembert.

"On l'a récupéré à un moment critique de son existence. Si on ne fait pas une campagne de travaux générale, il pourrait se dégrader très très vite. C'est une course de vitesse que l'on a commencé depuis quatre ans. On ne se pose pas questions, on le fait, c'est comme on respire, ça fait partie de notre vie", sourit l'heureuse propriétaire.

Un nouvel appel aux dons

D'ici février, un portail doit également être installé. Au total, le pont-levis et le portail vont coûter 80 000 euros, financés à 50% par 23 entrepreneurs Mayennais, membres du club des mécènes de la fondation du patrimoine. "Ce sont des entreprises du département qui se sont intéressées au patrimoine local, qui participent au travers de la fondation à la restauration d'un certain nombre de bâtiments, _pour lesquels ils ont un amour qui naît à partir du moment où ils les découvrent_", détaille Michel Meilhac, le délégué départemental de la fondation.

40% des coûts des travaux sont financés par la Drac, la direction régionale des Affaires Culturelles. Le reste est à la charge des propriétaires. Ils font donc de nouveau appel à votre générosité : vous pouvez faire un don sur le site de la fondation du patrimoine ICI.

"Si on ne fait rien, c'est cuit" - Étienne Bellet, le gardien du château.

Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Raison de plus pour aider la propriétaire à sauver le château de Lassay selon Étienne Bellet, le gardien du château depuis 36 ans.

"Je connais chaque pierre par cœur. Dès qu'on laisse partir un petit peu les choses, une pierre tombe, puis une deuxième et ainsi de suite. Si on ne fait rien, c'est cuit. _La propriétaire fait tout son possible, c'est du matin au soir_, c'est le château, le château, le château", assure Étienne Bellet.

L'opération "Dartagnans" toujours en cours

Par ailleurs, une autre collecte est toujours en cours sur le site dartagnans.fr, pour participer au financement de la rénovation des remparts (35 000 euros). Vous pouvez donner jusqu'au 31 décembre.