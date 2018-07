La Touraine chavire de bonheur et fête la victoire des bleus. Deuxième titre de champions du monde pour les Bleus, 20 ans après le premier titre, de quoi faire basculer les supporters tourangeaux dans une soirée inoubliable.

Tours, France

Les Bleus ont donc remporté la deuxième Coupe du monde de leur histoire, 20 ans après celle de 1998, en dominant la Croatie 4-2 au bout d'une incroyable finale du Mondial-2018. Dès le coup sifflet final, les tourangeaux ont exulté que ce soit à la Gloriette où était installée la Fan Zone de Tours.....

Les tourangeaux exultent à la Fan Zone de Tours!!! La France est champioooooonnnne du monde 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🍾🍾🍾🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷#Tours#FRACROpic.twitter.com/qxRc1V4Sz2 — France Bleu Touraine (@FBTouraine) July 15, 2018

La place Plum a Tours, a aussi vibré à l'unisson.....

Le match n’est pas fini que la Place Plum est déjà championne du monde ! 🇫🇷 #Tourainepic.twitter.com/WmqAYTmwWS — France Bleu Touraine (@FBTouraine) July 15, 2018

Les Tourangeaux se sont rapidement massés Place Jean Jaurès qui était noir de monde.

Place Jean Jaurès © Radio France - Boris Compain

Sur la place Jean Jaurès, c'était ambiance claping, confettis et Marseillaise.....

Ambiance claping Place Jean Jaurès © Radio France - Boris Compain

La place Jean-Jaurès est championne du monde ! #tourainepic.twitter.com/3QszJcdUxP — France Bleu Touraine (@FBTouraine) July 15, 2018

Dans la rue Nationale aussi, on a rendu hommage à Olivier Giroud, l'ancien tourangeau, qui n'aura pourtant pas marqué dans ce mondial.

Les supporters Rue Nationale à Tours © Radio France - Boris Compain

Rue Nationale, les supporters sont fiers © Radio France - Théophile Pedrola

Autant dire que la nuit va être longue....

Un joueur clé dans cette #CM2018 ? Mbappé répondent Alex, Séverine et toute leur bande. Maintenant, place à la fête dans les rues de #Tours jusqu’au bout de la nuit ! 🇫🇷 pic.twitter.com/aZn5XJop92 — Camille Charpentier (@CamCharpentier) July 15, 2018

C'est sous une pluie battante, à 19h32 exactement, que le capitaine Hugo Lloris a soulevé le trophée tant convoité, remis par le président de la Fifa en présence des trois chefs d'Etat, le Français Emmanuel Macron, le Russe Vladimir Poutine et la Croate Kolinda Grabar-Kitarovic. Un moment fêté comme il se doit par les supporters tourangeaux massés devant l'écran géant de la Fan Zone, à la Gloriette à Tours. Ils étaient 15.000 spectateurs au total.

Les bleus soulèvent la coupe du monde. Les tourangeaux de la Fan Zone de la Gloriette à Tours sont euphoriques #Tours#FRACRO 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/IAO07WYL7X — France Bleu Touraine (@FBTouraine) July 15, 2018

A Paris, les Champs-Elysées ont été envahis avant même le coup de sifflet final par une foule en liesse, comme partout en France. Il n'y avait jamais eu autant de buts dans une finale de Mondial depuis... 1966 (Angleterre-RFA, 4-2 a.p.)! Pour la première fois dans une finale de Mondial il y a eu aussi un but contre son camp de Mandzukic. Un but qui a mis la Place Plum de Tours en transe.....

Le premier but des Bleus, en direct de la place Plum ! #touraine#FRACROpic.twitter.com/rUM8xGKwYq — France Bleu Touraine (@FBTouraine) July 15, 2018

A la Gloriette aussi, les fans des bleus ont exulté au 1er but.....

Mais ce match a aussi été marqué par un recours à l'assistance vidéo entraînant un penalty, transformé par le même "Grizou" (38e). Là encore une première. Il y a eu aussi l'énorme boulette de Lloris et son crochet râté sur Mandzukic. "Une compétition est réussie quand elle est gagnée", avait asséné le président Macron en visite à Clairefontaine fin mai.... C'est désormais chose faite. De son côté, Didier Deschamps, le capitaine de l'âge d'or de l'équipe française (doublé Mondial-1998/Euro-2000) rejoint le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer, vainqueurs de Coupe du monde comme joueurs puis sélectionneurs. Les Bleus avaient raté le toit de l'Europe en 2016 (défaite 1-0 a.p. contre le Portugal), et cette rancoeur s'est muée en rage.