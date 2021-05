VIDEOS - Le maire de Nice freiné dans son ambition d'équiper la police municipale de drones

Trois drones ont été acquis par la ville de Nice et cinq policiers municipaux ont débuté une formation pour utiliser ces aéronefs équipés de caméras. Caillou dans la chaussure du maire : le Conseil constitutionnel a retoqué l'article qui organisait l'usage des drones par les forces de l'ordre.

En plus des 3 000 caméras installées à Nice, la municipalité rêve d' ajouter des drones pilotés par la police municipale, une "technologie d'avenir", "un outil de progrès en matière de sécurité" selon Christian Estrosi. La ville a présenté ces derniers jours, trois drones que cinq policiers municipaux - en cours de formation- devaient utiliser dans quelques mois pour des missions spécifiques. Or le Conseil constitutionnel a censuré certains articles de la loi pour une sécurité globale. Celui concernant l'utilisation des drones de surveillance par les forces de l'ordre en fait partie.

La mairie acquiert trois drones de tailles différentes

Sur la colline du Château à Nice, il y a quelques jours, le maire est venu saluer les policiers municipaux qui débutent leur formation : 11 semaines de théorie et de pratique avant d'obtenir la licence de télépilote. Une formation dispensée par l'entreprise marseillaise Patrolair, qui forme aussi l'armée de l'air. Ces drones, de portées et de formats différents, sont équipés de caméras, avec un zoom de forte capacité, ces aéronefs peuvent lire des plaques d'immatriculation à 600 mètres. Coût total de cette acquisition : 64 000 euros.

Géraud Parjadis, directeur général de Patrolair Copier

L'article 22 de la loi sécurité globale, validée à l'Assemblée Nationale en avril, autorisait une utilisation de ces drones pour différentes missions, notamment la surveillance des biens et des personnes, y compris lors d'événements. Il est possible d'équiper les aéronefs de haut-parleur, de projecteur, de gyrophare.

En revanche, les images ne peuvent pas être analysées par un système de reconnaissance faciale, non autorisé pour le moment en France, n'en déplaise à Christian Estrosi :

Ce qui manque aux drones c'est que le gouvernement débloque la reconnaissance faciale pour neutraliser ceux qui sont une menace. A partir du moment où le Centre de supervision urbain pourra avec l'intelligence artificielle détecter les individus dangereux identifiés pour radicalisation, nous serons plus efficace encore.

Déjà, pendant le premier confinement des drones avaient été utilisés à titre d'expérimentation pour repérer les contrevenants. Cela n'a pas plus à la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité administrative indépendante sensée préserver nos libertés individuelles.

Les drones devaient aussi servir en cas de recherche ou sauvetage de personne vulnérable (un enfant perdu, une personne malade d'Alzheimer égarée, etc), avec l'aide si besoin de caméras thermiques, pour détecter la chaleur humaine. Il était prévu aussi d'utiliser les drones pour des missions de reconnaissance en cas de catastrophe naturelle ou d'accident, un logiciel offrant la possibilité de modéliser en 3D la scène.

En cas d'intervention délicate "on peut guider les équipes on leur permet d'intervenir avec le geste le plus juste qui soit par rapport à la situation à laquelle ils sont confrontés" expliquait le maire de Nice.

Tout comme les images des caméras de vidéosurveillance, les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. Elles ne peuvent être conservées que pour une durée de 30 jours sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Reportage Copier

Ils auraient pu être en service à Nice à la fin de l'année

Les cinq policiers municipaux de Nice devaient être rapidement opérationnels mais la décision du Conseil constitutionnel empêche désormais le décollage de ces drones, sans garde-fou clair inscrit dans le marbre de la loi. Les Sages estiment que "ces appareils susceptibles de capter, en tout lieu, sans que leur présence soit connue ou détectée, des images d’un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre" peuvent porter atteinte à la vie privée des concitoyens.

Les requérants, 60 députés et sénateurs, ont estimé que cet article porte une atteinte "disproportionnée" au droit au respect de la vie privée. En effet, d'une part, les cas d'usage seraient trop "larges". D'une autre, les garanties prévues seraient insuffisantes. Le Conseil constitutionnel a conclu que "le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée".

Le premier ministre a dit prendre acte de la décision des Sages : " je proposerai au Premier ministre d’améliorer les dispositions qui connaissent des réserves du Conseil constitutionnel" a-t-il écrit sur Twitter.

La ville de Nice souhaite équiper sa police municipale de drones © Radio France - Marion Chantreau

Le drone permet de zoomer dans l'espace public © Radio France - Marion Chantreau

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix