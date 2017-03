VIDEOS - Le Père Cent à Nancy : lycéens, farine et mousse à raser avant de réviser le bac

C'est une tradition : cent jours avant le bac, les lycéens fêtent le Père Cent ! A Nancy, ils étaient environ 500 place Stanislas, ce mardi. Une fête très encadrée par la police, plutôt bon enfant malgré la pluie et quelques débordements.

En quelques heures, la place Stanislas s'est transformée en véritable champ de bataille festif. Farine, mousse à raser, ketchup et quelques œufs qui ont réussi à passer les contrôles de police ont rendu les pavés glissants comme une patinoire. Quelque 500 lycéens sont venus célébrer le Père Cent : un défilé déguisé, 100 jours avant le baccalauréat.

Le #perecent bat son plein place Stanislas à Nancy... sous la pluie pic.twitter.com/VYfsHyHOMK — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 21, 2017

Les policiers confisquent en effet un maximum d'œufs et de bouteilles d'alcool. La fête reste plutôt bon enfant... même si certains ne sont pas ratés par leurs camarades !

Des déguisements originaux... qui ne restent pas propres bien longtemps

300 à 400 lycéens sur place et de l'imagination pour les déguisements #perecent #Nancy pic.twitter.com/vuDJtJuIpN — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 21, 2017

Lucie, Salomé et Clara sont d'abord restés un peu en retrait...

Lucie, Salomé et Clara, avant la bataille © Radio France - Magali Fichter

Avant de se jeter dans la bataille : voilà le résultat !

Lucie, Salomé et Clara, après... © Radio France - Magali Fichter

La mousse à raser fait des dégâts...

La police confisque les oeufs à l'entrée de la place Stan, mais la mousse à raser arrive... à destination #perecent pic.twitter.com/FeTJAGXSau — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) March 21, 2017

Mais peu importe, disent ces deux jeunes : c'est le principe du Père Cent !

Hector et Julien © Radio France - Magali Fichter

Un bien joli couple © Radio France - Magali Fichter

Bonne ambiance dans l'ensemble, mais quelques débordements

Les glissades ont tout de même occasionné deux blessures, deux jeunes qui se sont ouverts l'arcade sourcilière et qui ont pu être soignés sur place. Les policiers ont également raccompagné chez ses parents une jeune fille en état d'ivresse. Une arme factice et des barres de fer ont été saisies, et la police a également interpellé en flagrant délit un lycéen qui a cassé une vitre de l'Opéra avec un jet d'œuf. Autre jet d’œuf et autre vitre cassée : à l'Office de tourisme de Nancy. Mais selon les forces de l'ordre, finalement, les débordements ont été limités, peut-être grâce au mauvais temps.