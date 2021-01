VIDEOS - Le pilote poitevin Charlie Herbst revient sur sa première semaine de course sur le Dakar

Charlie Herbst frais et dispo pour attaquer la deuxième semaine du rallye Dakar qui se court en Arabie Saoudite. Le pilote de Poitiers 45ème au classement général en catégorie motos a pu bien profiter ce samedi 09 janvier d'une journée de repos.

Une première semaine très dure de l'avis du pilote, avec beaucoup de kilomètres chaque jour entre les spéciales et les liaisons. Des aventures qu'on vous fait vivre en vidéos sur la page Facebook de France Bleu Poitou.

Cette journée de pause fait beaucoup de bien au sportif, "on a pris le temps de manger, j'ai pu voir le kiné, j'ai les bras congestionnés, les tendons qui s'enflamment, j'ai un problème de circulation du sang qui me réveille la nuit donc on m'a massé et j'ai pu profiter d'une machine de cryothérapie", détaille Charlie Herbst. Il profite également de cette pause pour s'imprégner de l'ambiance du Dakar.

"J'essaie d'économiser mes journées dans tous les choix"

C'est également l'heure des bilans et des perspectives à mi parcours de ce rallye avec une bonne gestion de course selon Charlie Herbst. "J'ai attaqué cette première semaine avec toujours le même objectif de finir. Je sais maintenant ce que c'est de finir un Dakar. Je me suis rendu compte que le Dakar cette année est beaucoup plus difficile que l'année précédente. J'essaie d'économiser mes journées dans tous les choix que je fais sur la piste pour faire en sorte d'éviter la blessure, de me mettre en difficulté, de me mettre en danger."

Le pilote dit vouloir "attaquer cette deuxième semaine comme la première, en essayant d'être efficace le plus possible sur la navigation et d'être ultra vigilant pour ne pas tomber."

Un premier bilan "plutôt positif"

Au terme de cette première semaine Charlie Herbst se dit plutôt satisfait. "On est bien physiquement, on est bien mentalement. L'année dernière au même moment de la course j'étais blessé parce que j'avais eu un accident (...) j'étais pas mal diminué physiquement. Cette année je n'ai pas eu de chute ou alors des chutes sans gravité à moins de 30 kilomètres par heure", raconte le pilote. "Je suis très content d'être à mi course, à un niveau physique et mental qui est plutôt bon pour attaquer cette deuxième semaine."

La suite des aventures de Charlie Herbst est à suite sur France Bleu Poitou et sa page Facebook.