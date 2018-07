Le Poitou a fêté la victoire de la France en Coupe du monde de foot, à Poitiers, Niort et dans les autres villes et villages. Clapping, drapeaux, chants, klaxons ont résonné tard dans la soirée.

Dès la fin du match et le coup de sifflet final qui sonnait la victoire de la France en finale de la Coupe du monde de football, les Poitevins ont investi les rues et les places pour fêter la victoire et la deuxième étoile !

Chants et clapping sur la place Leclerc à Poitiers

A Poitiers, la foule a choisi la place Leclerc pour célébrer la victoire. Avec notamment un clapping pour les Bleus.

La soirée s'est prolongée dans les rues... et sur les voitures.

C'est la folie entre le centre et la gare de #Poitiers Klaxons, Marseillaise... pic.twitter.com/YGgc0AnJSb — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) July 15, 2018

A Niort, la place de la Brèche est devenue le point de rassemblement pour faire la fête.

La fête, la joie à #Niort après la VICTOIRE des Bleus ! pic.twitter.com/65Kt2oowJI — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) July 15, 2018

A Châtellerault, la joie s'exprime sur le boulevard Blossac.

Les petites communes aussi en fête !

L'ambiance de fête s'est répandue aussi dans les villages de Vienne et Deux-Sèvres

Autre exemple : à Jaunay-Marigny, le match était retransmis dans la salle de l'Agora.