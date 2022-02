VIDÉOS - Le retour du champion olympique Quentin Fillon-Maillet dans son fief de Saint-Laurent-en-Grandvaux

Quentin Fillon-Maillet de retour dans son village de Saint-Laurent-en-Grandvaux, dans le Jura, après de fantastiques Jeux Olympiques à Pékin. Le biathlète ramène cinq médailles dans ses bagages, deux en or, trois en argent. Sur place, son comité d'accueil a prévu une belle fête ce lundi 21 février.

Le quintuple médaillé olympique Quentin Fillon-Maillet a atterri à Genève ce lundi 21 février au soir, avant de prendre la direction de son village jurassien où un comité d'accueil l'attend de pied ferme. Tout Saint-Laurent-en-Grandvaux, prêt à célébrer leur héros à grand renfort de fumigènes et de feux d'artifices.

Feux d'artifices et fumigènes pour accompagner le retour de l'enfant prodige

Les amis de Quentin Fillon-Maillet vont le transporter sur un camion dans le centre-ville, en s'assurant qu'il ne rentre pas en contact avec son fan club. Le biathlète jurassien doit rester dans une bulle sanitaire en vue des trois dernières étapes de la coupe du monde, prévue du 4 au 20 mars en Norvège.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À 21 heures, quelques minutes avant l'arrivée du champion, 500 personnes étaient déjà là pour l'accueillir.

Les cloches sont prêtes et vont retentir à l'arrivée du champion Quentin Fillon-Maillet. © Radio France - Claude Bruillot

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Environ 500 personnes réunies pour accueillir le quintuple médaillé olympique Quentin Fillon-Maillet, de retour dans son village jurassien de Saint-Laurent-en-Grandvaux. © Radio France - Claude Bruillot

Les premiers mots de Quentin Fillon-Maillet de retour dans le Jura

"C'est une ambiance assez aseptisée avec très peu de public aux Jeux olympiques, je ne me rendais pas bien compte de ce qui se passait, beaucoup de médias m'ont dit que ça allait changer ma vie et effectivement là quand je vois une place remplie en mon honneur, ça me touche vraiment donc merci merci beaucoup à vous." Les remerciements de Quentin Fillon-Maillet à son fan-club de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Quand je vois une place remplie en mon honneur, ça me touche vraiment" - Quentin Fillon-Maillet

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix