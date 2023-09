VIDEOS Les bradeux de la braderie de Lille

Pendant la braderie de Lille, ce sont des milliers d'exposants et des millions de visiteurs qui s'emparent de la ville. On achète, on vend des objets de toutes sortes, notamment des collections, comme le fait Dominique.

Dominique est un passionné des années 70. Pendant plus de vingt ans, il a rempli sa maison d'objets de ces années. Et cette année, il se sépare de beaucoup d'objets. Pour une bonne raison : il va se marier. Et il faut faire de la place à sa future compagne.

Mais Dominique est heureux : il es amoureux et à 60 ans, il va peut-être enfin se défaire du orange qui occupe sa vie.