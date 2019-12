VIDÉOS - Les femmes dansent contre les violences dans le monde entier

Elles dansent pour dénoncer les violences faites aux femmes. L'initiative vient du Chili et se propage partout dans le monde. Depuis plusieurs jours, les vidéos de centaines de femmes, les yeux bandées d'un tissu noir en pleine chorégraphie se multiplient.

Ce n’était pas de ma faute, ce n’était pas non plus à cause de l’endroit où je me trouvais ni à cause de la façon dont j’étais habillée. Le violeur, c’était toi.